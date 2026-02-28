Ізраїль атакував Іран: ЦАХАЛ намагався ліквідувати Алі Хаменеї та президента, — ЗМІ

Як наголошує журналіст Барак Равід, США зосереджені на знищенні ракетної програми та пускових установок Ірану, а Ізраїль — на фізичній ліквідації найвищого керівництва Ісламської Республіки.

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані розпочалась з серії авіаційних та ракетних ударів, під час яких намагались ліквідувати Верховного лідера країни аятолу Алі Хаменеї. Таку інформацію у своєму мікроблозі Х оприлюднив ізраїльський журналіст Барак Равід.

З його слів, подібну інформацію йому підтвердили топпосадовці Ізраїлю. Під час ранкових ударів ЦАХАЛ намагався ліквідувати Верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї та президента країни Масуда Пезешкіана. У переліку осіб, які підлягали фізичної ліквідації, також перебувають інші політичні та військові посадовці Ісламської Республіки.

"Результати ударів досі незрозумілі", — написав Равід у своєму мікроблозі.

Окремо журналіст у соцмережі Х розповів, які цілі переслідують Ізраїль та США у військовій операції проти Ірану. Зі слів Барака Равіда, США зосереджені на знищенні ракетної програми та пускових установок Ісламської Республіки. Ізраїль, зі свого боку, "відповідає" за фізичну ліквідації найвищого керівництва Ірану.

"Високопоставлений американський чиновник каже мені: удари США зосереджені на ракетній програмі та ракетних пускових установках Ірану. Удари Ізраїлю зосереджені на ліквідації високопосадовців Ірану та ракетної програми", — заявив Равід.

На момент публікації матеріалу жодна зі сторін офіційно не коментувала інформацію журналіста. Вранці 28 лютого з'являлась інформація про те, що союзники завдавали ударів поруч із урядовим кварталом в Тегерані, та наголошувалось, що аятола Алі Хаменеї нібито перебуває у безпечному місці, оскільки його заздалегідь евакуювали зі столиці.

Ізраїль атакував Іран — що відомо

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані розпочалась вранці 28 лютого з авіаційних та ракетних ударів по Тегерану та Ісфахану.

Згодом проведення операції на території Ірану підтвердив президент США Дональд Трамп. Лідер Білого дому попередив, що на військових та поліцейських Ісламської Республіки чекає неминуча смерть, якщо вони не складуть зброю та не перейдуть на бік народу.

Іран у відповідь завдав масованого балістичного удару по Ізраїлю. Повідомлялось, що у бік країни запущено 30 швидкісних цілей, через які у деяких регіонах оголосили повітряну тривогу.

Іран також попередив, що готовий ігнорувати "червоні лінії", відповідаючи на агресію Ізраїлю та США. Ба більше, Тегеран здійснив пуски балістичних ракет та ударних дронів не лише по Ізраїлю, а й союзникам Вашингтону у регіоні — ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейту, Бахрейну, Катару та Йорданії.

На ракетні удари по Ірану вже відреагували у Росії. Колишній президент Дмитро Медведєв у звичній для себе манері звинуватив США у небажанні домовлятися з Іраном щодо ядерної програми.

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані також не залишилась без уваги з боку України. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Київ підтримує іранський народ, а не режим аятоли Алі Хаменеї.