Военная операция Израиля и США в Иране: появилась первая реакция Украины (видео)

Украина впервые прокомментировала операцию США и Израиля против ядерной программы Ирана. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Киев поддерживает иранский народ, но не режим Аятоллы.

Дипломат заявил в комментарии Новости.LIVE, что позиция Украины в отношении Ирана остается последовательной и базируется на нормах международного права.

Украина отреагировала на операцию США в Иране

Сибига отметил, что Тегеран десятилетиями дестабилизирует ситуацию в регионе, поддерживает и финансирует военизированные группировки, а также системно нарушает права людей, в частности мирных иранцев, которые подвергаются репрессиям.

Режиму, по словам министра, неоднократно предоставляли возможности для дипломатического урегулирования.

В частности, МИД Украины заблаговременно выдало необходимые предупреждения для граждан Украины с рекомендациями покинуть территорию Ирана и других стран, где может застать опасность.

Президент Украины Владимир Зеленский пока публично не отреагировал на события 28 февраля.

Что происходит в Иране

Израиль и США 28 февраля начали масштабную операцию против ядерной программы Ирана, атаковав соответствующие объекты в стране. Взрывы прогремели в Тегеране и Исфахане. В Иране и Израиле на фоне событий закрыли воздушное пространство. А Аятолла, по данным медиа, покинул Тегеран.

Операцию уже подтвердил сам Дональд Трамп. Пентагон также подтвердил участие США в военной кампании Израиля против Ирана. Как сообщает Министерство войны Штатов, операция имеет название "Эпическая ярость".

Тем временем Иран днем 28 февраля ударил в ответ, запустив баллистику по Израилю.

