Моджтаба Хаменеи избран новым Верховным лидером Ирана: что о нем известно

Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи, избран новым Верховным лидером Ирана. Как пишут СМИ, он может укрепить влияние сторонников жесткой линии и усилить роль Корпуса стражей исламской революции в управлении страной.

Как сообщают Iran International и Deutsche Welle, решение приняла Ассамблея экспертов — 88-членный орган высшего шиитского духовенства, который отвечает за избрание Верховного лидера. По данным DW, избрание Моджтабы Хаменеи произошло под давлением Корпуса стражей исламской революции. Официального подтверждения от иранских властей и государственных СМИ пока нет.

В то же время, The New York Times, ссылаясь на трех местных чиновников, отмечает, что Моджтаба Хаменеи пока считается лишь главным кандидатом на должность Верховного лидера. Чиновники сообщали, что обсуждение кандидатуры состоялось во время заседаний Ассамблеи экспертов, однако некоторые ее члены высказывали предостережения: публичное объявление могло бы сделать его мишенью для США и Израиля.

Аналитики отмечают, что в случае избрания Моджтаба Хаменеи усилится влияние жесткой линии и силовых структур в политике Ирана. 56-летний Моджтаба Хаменеи — влиятельная, хотя и замкнутая фигура, которая действовала в тени своего отца. Он имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции и опыт в координации силовых и военных аппаратов.

Среди других кандидатов, которые рассматривались как возможные преемники, были Алиреза Арафи — священнослужитель и юрист, член трехличного переходного совета после смерти аятоллы Хаменеи, а также Сейед Хасан Хомейни, внук основателя исламской революции. Оба считаются умеренными и близкими к реформистским политическим группам.

Что известно о Моджтабе Хаменеи

В открытых источниках отмечается, что Моджтаба Хоссейни Хаменеи — иранский политик и религиозный деятель, а также второй сын бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он участвовал в ирано-иракской войне 1987-1988 годов, преподавал теологию в семинарии Кум и, контролировал военизированное формирование "Басидж", которое привлекалось к подавлению протестов после президентских выборов 2009 года.

Моджтаба Хаменеи Фото: Из открытых источников

По данным источников, Моджтаба поддерживал Махмуда Ахмадинежада на президентских выборах 2005 и 2009 годов и мог участвовать в организации его победы. Ему также приписывают контроль над значительными финансовыми активами в Иране и за рубежом, включая банки, недвижимость в Лондоне, Дубае и Европе, а также связи с международными сетями управления активами.

В 2019 году против Моджтабы Хаменеи были введены санкции США из-за его сотрудничества с военизированными группировками и "Басидж", а также за поддержку операций на Ближнем Востоке. Ряд аналитиков рассматривали его как потенциального преемника своего отца на посту верховного лидера, однако в открытых источниках отмечается, что он не имеет официального политического или религиозного статуса для этого, и что Али Хаменеи якобы выступал против назначения сына своим преемником.

Напомним, что 1 марта иранское государственное телевидение официально подтвердило гибель верховного лидера Али Хаменеи в ходе военной операции против страны. Политик находился в своей резиденции, когда это произошло.

В тот же деньФокус писал, что, по словам советника погибшего верховного лидера Ирана Али Лариджани, власть создала временный совет, который должен был исполнять обязанности главы.