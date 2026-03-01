В Иране начался транзит власти после гибели Али Хаменеи: кто будет новым главой страны

Советник погибшего верховного лидера Ирана Али Лариджани заявил, что сегодня начнется процесс транзита власти. Сейчас планируется создание временного совета, который будет исполнять обязанности главы главы.

По словам бывшего советника покойного лидера Ирана, сейчас власти планируют уже сегодня создать соответствующий орган для выполнения обязанностей. Об этом сообщает The Times of Israel.

Глава иранской безопасности заявил гостелевидению страны, что процесс передачи власти после гибели Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи начнется в течение 1 марта. Лариджани добавляет, что состав Временного совета будет сформирован из трех человек.

"Вскоре будет сформирован временный совет руководства. Президент, глава судебной власти и один из юристов Совета стражей будут исполнять обязанности до избрания нового лидера", — сообщил политик.

Сейчас иранское руководство планирует провести заседание Временного совета. Он будет работать до тех пор, пока не будет избран новый Верховный лидер Ирана.

Ранее Фокус сообщал о том, что появились подробности первых часов операции против Ирана. В течение первых 12 часов с начала военной операции США и Израиля американские силы совершили около 900 ударов по иранским объектам.

Впоследствии стало известно, что в Иране объявили траур после подтверждения гибели Хаменеи. Политик находился в своей резиденции, когда это произошло.