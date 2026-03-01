Почти 900 ударов "с суши, воздуха и моря": появились подробности первых часов военной операции против Ирана

В течение первых 12 часов с начала военной операции США и Израиля против Ирана американские силы осуществили около 900 ударов по иранским объектам.

В то же время американские военные силы отражали атаку "сотен баллистических ракет", которые в ответ выпускал Иран. Подробности первых часов операции узнала журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

Источник в Министерстве войны США сообщил, что удары по Ирану были нанесены "с суши, воздуха и моря, включая беспилотники".

Иран в то время выпустил в ответ не менее 300 баллистических ракет. При этом запас у страны — около 2000 тысяч ракет большой дальности, и еще столько же — ракет меньшей дальности.

"Иран не имеет возможности атаковать своих соседей: нет дронов, нет ракет, нет флота", — цитирует журналистка слова собеседника.

Однако Ирану все же удалось поразить определенные цели. Источник в Министерстве войны рассказал, что в Бахрейне, в штабе 5-го флота, иранцы атаковали "пустой склад". Там же под ударом оказалась Ray Dome — радиолокационная установка. Однако в наличии есть еще несколько подобных систем, поэтому это поражение не повлияло на военную миссию, подчеркнул собеседник.

Операция может длиться "несколько недель"

Силы США вместе с союзниками владеют информацией о том, где сосредоточен высокообогащенный уран Ирана. Однако добраться до этих целей сложно, пояснил источник.

Ожидается, что военная операция против Ирана продолжится. Она может продолжаться в течение нескольких недель, узнала журналистка.

Однако может случиться так, что операция закончится быстрее. Все зависит от того, что решит президент США Дональд Трамп, который при желании может прекратить ее раньше.

Представитель Министерства войны США также добавил, что остались еще несколько систем противовоздушной обороны, для поражения которых может потребоваться несколько дней.

Стоит отметить, что Дональд Трамп в интервью Axios заявил о том, что может завершить операцию против Ирана "за два-три дня", или же затянуть процесс.

Напомним, ранее Трамп подтвердил ликвидацию лидера Ирана Али Хаменеи.

Также СМИ сообщили о массированной атаке Ирана на Дубай: в городе "Шахеды" поразили международный аэропорт и известный пятизвездочный отель.