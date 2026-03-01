Иран массированно атакует Дубай: "Шахеды" попали по аэропорту и известному отелю, вспыхнул пожар (фото, видео)

На фоне военной операции США и Израиля Иран продолжает массированно атаковали ОАЭ. Появились кадры ударов по международному аэропорту и известному на весь мир пятизвездочному отелю в Дубае.

Дубай оказался в частности под атакой иранских ударных беспилотников типа "Шахед", в результате атаки известно о пострадавших и пожаре. Фокус собрал все, что известно об иранском обстреле мегаполиса.

Около 23:00 часов по киевскому времени медиа BRICS News в сети X сообщило, что Иран атаковал международный аэропорт в Дубае. На кадрах, которые распространили в сети, видно задымление внутри помещения аэропорта. По разным данным, по объекту попала или иранская ракета, или "Шахед".

После удара по аэропорту руководство начало эвакуацию людей. Присутствующих с территории выводили в подземные паркинги и вывозили в гостиницы в городе.

Впоследствии на странице Dubai Media Office на странице в X появилось официальное подтверждение удара по аэропорту. Сообщается, что в результате атаки один из терминалов получил незначительные повреждения, которые быстро удалось локализовать.

На место после удара прибыли оперативные службы. Во время ликвидации стало известно о четырех пострадавших — это работники аэропорта.

Атака на отель Бурдж-аль-Араб

Около полуночи по киевскому времени медиа Clash Report информировало об атаке иранского "Шахеда" по еще одному объекту в Дубае — отелю Бурдж-аль-Араб. Высота 60-этажного здания составляет 321 метр, он был самым высоким отелем в ОАЭ до 2008 года.

На месте после атаки дрона начался пожар. В сети показали кадры последствий обстрела.

По предварительным данным СМИ, пострадавших в результате "прилета" по пятизвездочному отелю нет. Последствия устанавливаются.

Стоит заметить, что ОАЭ оказались под ударом Ирана еще несколько часов назад. СМИ сообщали о "прилете" вооружения возле известного отеля Fairmont The Palm.

Напомним, поздно вечером 28 февраля Дональд Трамп подтвердил ликвидацию лидера Ирана Али Хаменеи.

Также Дональд Трамп рассказал Axios о намерениях относительно военной операции против Ирана.