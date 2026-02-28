"Могу затянуть процесс": Трамп заявил, что имеет несколько "выходных путей" из военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов завершения военной операции против Ирана. При желании он может завершить все "за два-три дня".
В то же время военная операция может возобновиться после завершения уже через несколько лет в случае, если Иран начнет восстановление своих ракетных и ядерных программ. Об этом Дональд Трамп заявил в комментарии для издания Axios.
"Я могу продолжать и взять все под свой контроль, или закончить это за два-три дня и сказать иранцам: "Увидимся через несколько лет, если вы начнете восстанавливать (свои ядерные и ракетные программы — ред.)", — отметил политик.
В интервью Трамп отметил, что Ирану придется потратить несколько лет, чтобы восстановить свою инфраструктуру.
Лидер Белого дома объяснил, что вторжению в Иран способствовали два момента. Первый — провал мирных переговоров по ядерной программе Тегерана. Второй — поведение Ирана на протяжении последних десятилетий.
"Иранцы приблизились (к прогрессу во время переговоров в Женеве — ред.), а затем отступили — приблизились, а затем отступили", — пояснил Трамп.
Трамп также заявил, что во время написания своей речи в пятницу он попросил свою команду собрать все связанные с Ираном нападения в мире за последние 25 лет. Так он понял, что иранские власти чуть ли не ежемесячно устраивали "что-то плохое".
"Я видел, что каждый месяц они делали что-то плохое, что-то взрывали или кого-то убивали", — пояснил американский лидер.
В интервью для издания NBC News Дональд Трамп также рассказал, что считает правдивой информацию о ликвидации аятоллы Али Хаменеи.
"Люди, которые принимали все решения, в основном ушли", — отметил политик.
Он подчеркнул, что во время ракетных и авиационных ударов по Ирану было ликвидировано много иранских топ-чиновников.
Операция Израиля и США против Ирана — последние новости
Вечером 28 февраля телесеть CGTN сообщила, что Али Хаменеи погиб в результате ударов по Ирану. Тело аятоллы, как утверждается, достали из-под завалов дворца в Тегеране, а также стало известно о вероятной гибели членов его семьи.
Иранская гостелекомпания (IRIB), что в ответ на атаки Израиля были запущены гиперзвуковые ракеты Fattah.
Также СМИ писали, что Иран на фоне военной операции против страны массированно атакует ОАЭ.