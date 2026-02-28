Подлет за 400 секунд: Иран запустил новые гиперзвуковые ракеты Fattah, — СМИ (видео)

Иран осуществил пуски гиперзвуковых ракет Fattah. На видео, которые распространяются в сети, четко заметен их характерный след.

Во время второй волны атак на американские и израильские базы Иран использовал гиперзвуковые ракеты Fattah ("Завоеватель" — перс.) Об этом сообщает иранская гостелекомпания (IRIB).

Ракета Фаттах

Ракета Фаттах Фото: Википедия

В Иране ракету Fattah, которую представили в 2023 году, позиционируют как гиперзвуковой снаряд, способный развивать скорость 13-15 Махов, то есть примерно 15 000-18 500 км/ч. Ракета может маневрировать во время полета, что затрудняет перехват системами ПВО, и достигает дальности в 1400 км, то есть ее подлетное время до Израиля составляет всего 400 секунд.

После залпов из Ирана израильские СМИ сообщили о падении обломков иранских ракет и ракет перехватчиков в Бней-Браке, Тель-Авиве, Рош а-Айне и Кафр-Касеме.

После ракетной атаки в Израиле Фото: из открытых источников

Сообщается об одном легкораненном в Кафр-Касеме. В других населенных пунктах были повреждены автомобили и недвижимое имущество. На местах работают бригады спасательных служб. Тем временем в центральных районах Израиля снова объявлена воздушная тревога.

Напомним, 28 февраля Израиль при поддержке США начал военную операцию против Ирана. Министр обороны Израиля Израэль Кац отметил, что Иерусалим нанес превентивный удар по Тегерану, чтобы "устранить угрозы для государства Израиль". В ответ пуски баллистических ракет и ударных БПЛА были осуществлены по Израилю, Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, на территории которых дислоцируются американские военные.

