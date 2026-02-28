Підліт за 400 секунд: Іран запустив нові гіперзвукові ракети Fattah, — ЗМІ (відео)

Іран здійснив пуски гіперзвукових ракет Fattah. На відео, які розповсюджуються у мережі, чітко помітно характерний слід.

Під час другої хвилі атак на американські та ізраїльські бази Іран використав гіперзвукові ракети Fattah ("Завойовник" — перс.) Про це повідомляє іранська держтелекомпанія (IRIB).

Ракета Fattah

Ракета Fattah Фото: Вікіпедія

У Ірані ракету Fattah, яку представили у 2023 році, позиціонують як гіперзвуковий снаряд, що здатен розвивати швидкість 13-15 Махів, тобто приблизно 15 000–18 500 км/год. Ракета може маневрувати під час польоту, що ускладнює перехоплення системами ППО, та досягає дальності у 1400 км, тобто її підльотний час до Ізраїлю складає лише 400 секунд.

Після залпів з Ірану ізраїльські ЗМІ повідомили про падіння уламків іранських ракет і ракет перехоплювачів у Бней-Браку, Тель-Авіві, Рош а-Айні та Кафр-Касемі.

Після ракетної атаки в Ізраїлі Фото: з відкритих джерел

Повідомляється про одного легкопораненого в Кафр-Касемі. В інших населених пунктах було пошкоджено автомобілі та нерухоме майно. На місцях працюють бригади рятувальних служб. Тим часом у центральних районах Ізраїля знову оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, 28 лютого Ізраїль за підтримки США розпочав військову операцію проти Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац зазначив, що Єрусалим завдав превентивного удару по Тегерану, щоб "усунути загрози для держави Ізраїль". У відповідь пуски балістичних ракет і ударних БПЛА були здійснені по Ізраїлю, Бахрейну, Кувейту, Катару та ОАЕ, на території яких дислокуються американські військові.

