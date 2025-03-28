3000 боєголовок: Іран володіє найбільшим у регіоні арсеналом балістичних ракет (фото)

В арсеналі Тегерана є ракети середньої та малої дальності, зокрема "гіперзвукові", які потенційно можуть бути оснащені ядерними боєголовками.

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Іран має найбільший і найрізноманітніший арсенал балістичних ракет на Близькому Сході. За оцінками генерала Кеннета Маккензі з Центрального командування США, 2022 року цей арсенал налічував понад 3000 балістичних ракет різної дальності та типів, не враховуючи зростаючої кількості крилатих ракет, що перевершує потенціал будь-якої іншої регіональної держави. Про це 28 березня повідомив ресурс Army Recognition.

У матеріалі наголошується, що ракетна програма Ірану зазнала значних змін за останні десятиліття. Якщо в 1980-х роках країна мала у своєму розпорядженні обмежений парк радянських "Скадів", то сьогодні її арсенал включає широкий спектр систем власного виробництва. При цьому сучасні іранські ракети вирізняються високою точністю, дальністю і мобільністю.

Іран дедалі більше зосереджується на розробці твердопаливних ракет, що також сприяє підвищенню ефективності його ракетного арсеналу. Це, своєю чергою, збільшує його військові можливості та посилює загрозу для сусідів та інших країн у регіоні.

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Фахівці підкреслюють, що багато з цих ракет можуть бути оснащені ядерними боєголовками, що викликає міжнародні побоювання. При цьому попри обмеження Ради Безпеки ООН, Іран продовжує розвивати ракети, здатні доставляти ядерні боєголовки, а також ракетно-космічні технології, які можуть бути використані для створення балістичних ракет більшої дальності.

Технічні характеристики іранських балістичних ракет

Балістична ракета середньої дальності "Шахаб-3" (Shahab-3).

Дальність: 1 000-2 000 км.

Корисне навантаження: ~750 кг.

Тип палива: рідке.

Введено в експлуатацію: 2003 рік.

Пуск балістичної ракети "Шахаб-3" Фото: wiki

Мобільна одноступенева твердопаливна ракета класу "земля — земля" "Фатех-110" (Fateh-110).

Дальність: 200-300 км (пізніші версії — до 500 км).

Корисне навантаження: ~500 кг.

Тип палива: тверде.

Введено в експлуатацію: 2000-ті роки.

Пуск балістичної ракети "Фатех-110"

Іранська мобільна балістична ракета малої дальності "Зульфікар" (Zolfaghar) (Zulfiqar).

Дальність: ~700 км (Dezful — до 1000 км).

Корисне навантаження: ~500 кг.

Тип палива: тверде.

Введено в експлуатацію: 2016 рік.

Іранська БРМД "Зульфікар" Фото: wiki

Балістична ракета середньої дальності "Хорремшехр" (Khorramshahr) (Kheibar).

Дальність: 2 000 км (з легкою боєголовкою — потенційно більше).

Корисне навантаження: ~1 500 кг.

Тип палива: рідке, гіперголічне.

Введено в експлуатацію: 2023 рік.

Іранська БРСД "Хорремшехр" Фото: wiki

Балістична ракета середньої дальності "Седжіл" (Sejjil).

Дальність: ~2 000 км.

Корисне навантаження: ~750 кг.

Тип палива: тверде (двоступенева).

Введено в експлуатацію: 2010 рік.

Пуск іранської БРСД "Седжіл" Фото: wiki

Балістична ракета середньої дальності "Хейбар-Шекан" (Kheibar-Shekan).

Дальність: ~1 450 км.

Корисне навантаження: ~500 кг.

Тип палива: тверде.

Введено в експлуатацію: 2022 рік.

Іранська БРСД "Хейбар-Шекан" Фото: Відкриті джерела

Надзвукова балістична ракета середньої дальності "Фаттех" Fattah.

Дальність: ~1 400 км (заявлена як "гіперзвукова")

Корисне навантаження: не розкрито

Тип палива: тверде

Введено в експлуатацію: 2023 рік

Іранська БРСД "Фаттах" Фото: wiki

Нагадаємо, однією з найбільш значущих подій стало застосування іранських ракет у квітні 2024 року, коли Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Цей інцидент продемонстрував не тільки широкий діапазон іранських ракетних систем, а і їхню здатність координованих запусків на великі відстані.