3000 боеголовок: Иран обладает крупнейшим в регионе арсеналом баллистических ракет (фото)

В арсенале Тегерана находятся ракеты средней и малой дальности, в том числе "гиперзвуковые", которые потенциально могут быть оснащены ядерными боеголовками.

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Иран располагает крупнейшим и наиболее разнообразным арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке. По оценкам генерала Кеннета Маккензи из Центрального командования США, в 2022 году этот арсенал насчитывал более 3000 баллистических ракет различной дальности и типов, не считая растущего количества крылатых ракет, что превосходит потенциал любой другой региональной державы. Об этом 28 марта сообщил ресурс Army Recognition.

В материале отмечается, что ракетная программа Ирана претерпела значительные изменения за последние десятилетия. Если в 1980-х годах страна располагала ограниченным парком советских "Скадов", то сегодня ее арсенал включает широкий спектр систем собственного производства. При этом современные иранские ракеты отличаются высокой точностью, дальностью и мобильностью.

Иран все больше сосредотачивается на разработке твердотопливных ракет, что также способствует повышению эффективности его ракетного арсенала. Это, в свою очередь, увеличивает его военные возможности и усиливает угрозу для соседей и других стран в регионе.

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Специалисты подчеркивают, что многие из этих ракет могут быть оснащены ядерными боеголовками, что вызывает международные опасения. При этом несмотря на ограничения Совета Безопасности ООН, Иран продолжает развивать ракеты, способные доставлять ядерные боеголовки, а также ракетно-космические технологии, которые могут быть использованы для создания баллистических ракет большей дальности.

Технические характеристики иранских баллистических ракет

Баллистическая ракета средней дальности "Шахаб-3" (Shahab-3).

Дальность: 1 000–2 000 км.

Полезная нагрузка: ~750 кг.

Тип топлива: жидкое.

Введена в эксплуатацию: 2003 год.

Пуска баллистической ракеты "Шахаб-3" Фото: wiki

Мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля — земля" "Фатех-110" (Fateh-110).

Дальность: 200–300 км (поздние версии — до 500 км).

Полезная нагрузка: ~500 кг.

Тип топлива: твердое.

Введена в эксплуатацию: 2000-е годы.

Пуска баллистической ракеты "Фатех-110"

Иранская мобильная баллистическая ракета малой дальности "Зульфикар" (Zolfaghar) (Zulfiqar).

Дальность: ~700 км (Dezful — до 1000 км).

Полезная нагрузка: ~500 кг.

Тип топлива: твердое.

Введена в эксплуатацию: 2016 год.

Иранская БРМД "Зульфикар" Фото: wiki

Баллистическая ракета средней дальности "Хорремшехр" (Khorramshahr) (Kheibar).

Дальность: 2 000 км (с легкой боеголовкой — потенциально больше).

Полезная нагрузка: ~1 500 кг.

Тип топлива: жидкое, гиперголическое.

Введена в эксплуатацию: 2023 год.

Иранская БРСД "Хорремшехр" Фото: wiki

Баллистическая ракета средней дальности "Седжил" (Sejjil).

Дальность: ~2 000 км.

Полезная нагрузка: ~750 кг.

Тип топлива: твердое (двухступенчатая).

Введена в эксплуатацию: 2010 год.

Пуск иранской БРСД "Седжил" Фото: wiki

Баллистическая ракета средней дальности "Хейбар-Шекан" (Kheibar-Shekan).

Дальность: ~1 450 км.

Полезная нагрузка: ~500 кг.

Тип топлива: твердое.

Введена в эксплуатацию: 2022 год.

Иранская БРСД "Хейбар-Шекан" Фото: Открытые источники

Сверхзвуковая баллистическая ракета средней дальности "Фаттех" Fattah.

Дальность: ~1 400 км (заявлена как "гиперзвуковая")

Полезная нагрузка: не раскрыта

Тип топлива: твердое

Введена в эксплуатацию: 2023 год

Иранская БРСД "Фаттах" Фото: wiki

Напомним, одним из наиболее значительных событий стало применение иранских ракет в апреле 2024 года, когда Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Этот инцидент продемонстрировал не только широкий диапазон иранских ракетных систем, но и их способность координированных запусков на большие расстояния.