Тысячи баллистических ракет: Иран показал подземную базу с большими запасами оружия (видео)

Иранские военные подготовили запас ракет для ударов по кораблям в Персидском заливе, написал OSINT-аналитик.

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Корпус стражей Исламской революции (КСИР) под землей построил военную базу, на которой хранят запас баллистических и крылатых ракет. Государственное телевидение Ирана показало кадры с едва ли не километровыми рядами грузовиков с ракетами на пусковых установках. Фрагмент видео от иранских военных опубликовали в Telegram-канале "Новости КСИР Революционная гвардия" и в заметке в X OSINT-аналитика OSINTdefender.

Иранский источник показал фрагмент трансляции телеканала TV.SNN. На видео можно увидеть длинные тоннели, под стенами которых в два ряда стоят контейнеры, вероятно, с ракетами. Когда камера проезжает дальше, в кадре появляются трех-пятиметровые ракеты, установленные на грузовики. Кроме того, на специальных упорах видно другое оружие — ракеты, длиной с десяток метров. Запись длится почти полторы минуты, и в течение этого времени показывают все новые и новые виды средства поражения, которые КСИР спрятал на подземной базе.

В Telegram-канале указано, что один из мужчин, который едет в военной машине в начале записи, — это начальник штаба генерал-майор Багери. При этом генерал-майор хвастается, что Иран якобы создал более сильный, чем раньше, "железный кулак". Также он заявил, что темпы роста количества ракет превышают возможности врагов КСИР.

Оружие Ирана — детали

OSINTdefender опубликовал другие фрагменты трансляции иранского государственного телевидения. Аналитик пояснил, что зрителям показали подземную ракетную базу аэрокосмических сил. На базе, вероятно, хранят "тысячи баллистических ракет малой и средней дальности". Также есть противокорабельные ракеты, которыми КСИР, возможно, готовится бить по кораблям в Персидском заливе, написал OSINTер.

Оружие Ирана — грузовики с ракетами на подземной базе Фото: Скриншот Оружие Ирана — подземная военная база Фото: Скриншот

Отметим, видео с военной базы Страж исламской революции появилось тогда же, когда разведывательное сообщество США опубликовало отчет о текущих угрозах национальной безопасности. Среди прочего, в отчете говорится и об Иране, который является третьим опасным государством после Китая и РФ. В тексте документа указано, что эта страна имеет большое количество баллистических, крылатых ракет и БПЛА. Над этими видами оружия работают, чтобы они стали более точными, летальными, надежными, говорится в отчете. Аналитики США уверены, что правительство этой Ближневосточной страны не возобновило ядерную программу, хотя о ней и начали вести дискуссии.

Напоминаем, 19 марта государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американцы готовы воевать с Ираном. Между тем 2 марта верховный лидер Ирана опубликовал украиноязычное сообщение в X.