РФ и Китай будут действовать вместе после завершения войны: СМИ обнародовали выводы разведки США

Армия РФ в ближайшее время вряд ли победит Украину, хоть и сохраняет "импульс" в боевых действиях, написали журналисты. Американская разведка предупредила, что россияне учатся и делают выводы относительно войны.

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Разведывательное сообщество Соединенных Штатов Америки (U.S. Intelligence Community) подготовило свежий отчет с ежегодной оценкой угроз национальной безопасности. В отчете, созданном после анализа событий 2024 года, рассказывается об угрозах со стороны Российской Федерации, которая продолжит движение в направлении Китая даже после завершения российско-украинской войны. Отчет появился 25 марта на портале ведомства, а основные тезисы обнародовало медиа Clash Report в X (Twitter).

В заметке Clash Report рассказывается об основных тезисах 31-страничного отчета разведки США. Один из выводов — что РФ, Китай и КНДР будут работать вместе, независимо от хода российско-украинской войны.

"В отчете разведки США говорится, что объединение Китая, России и Северной Кореи является необратимым, даже если война в Украине закончится", — написало медиа со ссылкой на отчет.

Разведка США — основные угрозы

В документе U.S. Intelligence Community перечислены опасности от стран, которые противодействуют США на мировой арене.

Россия — в отчете говорится о том, что Москва намеренно расшатывает ситуацию в мире, чтобы посеять хаос и достичь собственных интересов. В 2025 году разведка США отметила, что россияне "сохраняют импульс" в боевых действиях. Американские спецслужбы также описали другие действия россиян, написало Clash Report:

Кремль изучает опыт войны в Украине даже без получения "победы";

возможно создание "ядерного спутника с разрушительными последствиями". Детали не описываются;

РФ вместе с Китаем заинтересована в разработке ресурсов Гренландии.

Кроме того, аналитики разведывательного сообщества отметили, что в ближайшее время на российско-украинской войне Кремль не достигнет победы.

Разведка США — угрозы со стороны РФ по состоянию на март 2025 года Фото: Скриншот

Китай — главная угроза для Вашингтона, считает разведывательное сообщество США. При этом предполагается, что эта страна к 2030 году станет лидером в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, правительство КНР создает надежные цепи поставок, необходимые для работы ИИ. В центре внимания Пекина и дальше будет оставаться Тайвань: возможно даже военное противостояние. Разведчики предупреждают Белый дом, что из-за активности Пекина возможен "конфликт" в морях рядом с Китаем.

"Настойчивые действия [КНР] в Южнокитайском и Восточнокитайском морях повышают риск конфликта", — процитировало медиа отчет разведки.

Иран, согласно данным U.S. Intelligence Community, не занимается разработкой ядерного оружия, указано в аналитическом отчете.

Отметим, 20 марта разведка США опровергла заявление президента Дональда Трампа о якобы "окружении ВСУ в Курской области РФ". Как выяснило агентство Reuters, спецслужбы проинформировали Белый дом о реальной ситуации и этим опровергли слова президента РФ Владимира Путина.

Напоминаем, 24 марта в США разгорелся скандал, связанный с тем, что журналист антитрамповского медиа The Atlantic получил доступ к секретному чату Белого дома.