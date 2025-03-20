"Окружение" ВСУ в Курской области: разведка США опровергает заявления Трампа и Путина

Разведданные показывают лишь выход украинских военных с части позиций в Курской области. В то же время президенты США и РФ несколько раз говорили о полном окружении подразделений ВСУ.

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Украинские военные отступали в последние дни с некоторых позиций в Курской области, но не были окружены российской армией. Об этом сообщило агентство Reuters после ознакомления с докладом о ситуации разведывательными агентствами США, включая ЦРУ.

Озвученные данные опровергают синхронные заявления президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина об окружении подразделений ВСУ в Курской области.

Американские чиновники говорят, что украинские войска столкнулись с сильным давлением российских войск, однако они не попали в полное окружение.

Отставной полковник морской пехоты, старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан перечислил причины утверждений Путина об окружении ВСУ.

"Россия хочет показать, что она выигрывает войну, что сопротивление бесполезно и ее большая военная мощь неизбежно принесет победу. Эти утверждения находят отклик у Трампа. Обе стороны маневрируют, чтобы занять более выгодную позицию на переговорах [о временном прекращении огня]", — пояснил эксперт.

Напомним, ВС РФ в боях с ВСУ в Курской области прибегли к запрещенной тактике нападения. Оккупанты использовали украинские опознавательные знаки.

Фокус писал об уcпешном ударе Сил обороны Украины на Курском направлении по трем северокорейским САУ M1989 Koksan. Бойцы 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ выявили технику и после этого по ней отработала РСЗО HIMARS.