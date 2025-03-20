ВСУ думали, что это свои: россияне прибегли к запрещенной тактике нападения на Курщине, — ISW

ВС РФ применили вероломную тактику, которая запрещена Женевскими конвенциями, а мир узнал об этом, потому что о выходках россиян рассказал командир кадыровцев Апты Алаудинов.

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Российская армия во время нападений на Вооруженные силы Украины в Курской области использовала украинские опознавательные знаки, чтобы бойцы ВСУ думали, что это свои и не оказывали сопротивления. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов описал недавнюю тактику обмана со стороны России, которая может быть приравнена к актам вероломства — военного преступления согласно Женевской конвенции", — говорится в отчете.

Аналитики уточнили, что российские войска использовали синюю изоленту во время операции с использованием подземного трубопровода. Ленту такого же цвета использовали украинские войска.

Алаудинов утверждал, что российские войска использовали синюю изоляционную ленту для того, чтобы "не дать украинским военным понять, что происходит", а также для того, чтобы украинские военнослужащие "думали, что их собственные подразделения наступали".

"Украинские операторы беспилотников увидели бы людей с синей изоляционной лентой и решили бы, что это их собственные подразделения", — отметили в ISW.

Таким образом российские войска пытались "посеять панику в украинских рядах", что позволило бы российским силам "нанести максимальный урон", пока украинские войска "разбирались".

Алаудинов подчеркивал, что российские силы должны были иметь синюю ленту в течение первых 24 часов операции, а затем сменить ее на красную — цвет, который ВС РФ традиционно используют для опознавательных знаков.

Аналитики подчеркнули, что Женевская конвенция определяет вероломство как "действия, направленные на то, чтобы втереться в доверие к противнику с целью заставить его поверить, что он имеет право на защиту и обязан предоставить такую защиту согласно нормам международного права, применяемым в период вооруженных конфликтов, с целью его обмана".

Напомним, аналитики обнаружили необычное зернохранилище ВС РФ в Курской области.

Фокус также писал о том, почему РФ удалось быстро вытеснить ВСУ из-под Курска.