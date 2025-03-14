ВСУ потеряли Суджу? Какая ситуация в Курской области и что поспособствовало прорыву врага (карты)

Фокус собрал последние обновления по ситуации в Курской области и боям за Суджу. Воины и эксперты рассказали, что позволило стремительно продвигаться ВС РФ.

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В Le Monde сообщили, что Силы обороны постепенно покидают рубежи в Курской области РФ из-за возможного политического давления США. Фокус собрал последние подробности о ситуации на этом направлении фронта.

Ситуация в Курской области — тяжелая

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что может утверждать о присутствии или отсутствии украинских бойцов в городе Суджа, но ситуация там от этого "легче не становится" и "оперативного значения это уже также не имеет никакого". По словам воина, линия боестолкновения там — "очень условная вещь", ведь все постоянно меняется и вряд ли в этом районе есть мощные укрепления.

Офицер пояснил, что в Курской области непрерывно работает российская авиация, и по этому компоненту враг имеет "тотальное преимущество". Кроме того, Кремль привлекает к боям "большую численность войск КНДР".

Иллюстративное фото Фото: Скриншот

"Логистика в дальнейшем затруднена, хотя и размер подконтрольной территории Курщины значительно уменьшился — от этого проблемы с логистикой никуда не делись", — добавил "Алекс".

Бои за Суджу: город разрушен

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что ВС РФ "практически полностью уничтожили" Суджу авиаударами.

"Город и окрестности разрушены, уцелевших гражданских зданий там мало", — подчеркнул он.

Бои за Суджу: мародерство и ликвидация комбата

Военкор Юрий Бутусов передал, что российские бойцы не упустили "уникальную возможность", которую получили в Курской области. Военные обворовывают собственных сограждан, мародерство не останавливают даже обстрелы кассетными снарядами со стороны ВСУ.

Российские источники сообщили, что в районе Суджи в стрелковом бою был ликвидирован комбат вражеского штурмового батальона "Курские витязи" Иван Крутников (позывной "07"), а также его подчиненные "Рубеж" и "Седой".

Фото Ивана Крутникова (крайний справа) Фото: Юрий Бутусов / Telegram

После вторжения в 2022 году Крутников стал наемником ЧВК "Вагнер". Вернувшись в Курск, он возглавил батальон и воевал в регионе.

Ситуация в Курской области: РФ перебросила опытных операторов БПЛА

Военный обозреватель Денис Попович в комментарии "Еспресо" объяснил, что Россия сконцентрировала в Курской области "очень опытные экипажи дронщиков". Они контролируют трассу от украинского села Юнаковка (Сумская область) до Суджи.

Упомянутая трасса на карте боевых действий Фото: DeepState

"И эта дорога, которая асфальтирована и в более-менее приемлемом состоянии, находится под постоянными ударами вражеских дронов", — уточнил Попович.

По его словам, на осложнение ситуации повлияли два фактора. Первый — нарушение логистики, второй — численное преимущество ВС РФ, которое оценивалось как 1 к 6.

"Кроме того, противник безжалостно использует там и северных корейцев", — добавил обозреватель.

Бои за Суджу: какова цена потери

Военный аналитик и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в комментарии "Радио Свобода" отметил, что пока можно говорить о потере самой Суджи, а не всей территории, которую контролировали ВСУ.

Территория, которую контролируют ВСУ в районе Суджи Фото: DeepState

"Россияне используют морскую пехоту, парашютно-десантные и десантно-штурмовые войска. Хотя это и не всегда элитные подразделения, но одни из самых хорошо подготовленных. Их преимущество значительное. Если они продолжат усиливать численность, силы и средства, нам, вероятно, придется выйти из города, хотя бои в нем могут продолжаться достаточно долго", — отметил он.

Эксперт пояснил, что в случае угрозы ВСУ воины отойдут из Суджи на другие позиции в регионе. Однако он посоветовал не расценивать даже такое развитие событий как "трагедию", напомнив, что еще осенью 2024 года командование подавало операцию как рейдовую.

"Согласно военной доктрине, рейд предусматривает заход и выход войск. Никто не планировал проводить референдумы и присоединять эти территории к нашей стране. Это была военная операция, которая имела серьезную политическую составляющую. Если она себя исчерпала, войска вернутся, чтобы сосредоточиться на боевых действиях непосредственно на нашей территории", — подчеркнул Гетман.

Он связал продвижение ВС РФ в Курской области с перерывом в обмене разведданными из-за запрета США.

"Можно было многое использовать из них. Однако вполне возможно, что из-за задержки россиянам удалось лучше подготовиться и усилить натиск. Без данных мы не могли знать, где именно они концентрируют силы", — уточнил аналитик.

Ситуация в Курской области: что говорит Генштаб

По данным DeepState, по состоянию на 14 марта Суджа почти полностью подконтрольна России. Лишь небольшая часть населенного пункта обозначена как "серая зона". Однако ВСУ удерживают территории в Курской области РФ.

Суджа на карте боевых действий Фото: DeepState

В утреннем отчете Генштаба ВСУ информировали, что за 13 марта в Курской области РФ было отражено 22 российские атаки.

Карта боевых действий в Курской области Фото: Генштаб ВСУ

"Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 54 управляемых авиабомб, а также совершил 203 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня", — отмечало командование.

Напомним, Зеленский прокомментировал действия в Курской области. Президент, комментируя ситуацию в Курской области, заверил, что ВСУ продолжают выполнять задачи несмотря на максимальное давление врага. Он отметил, что командование делает все необходимое для сохранения жизней украинских воинов.

Также ситуацию комментировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он информировал об активных боях в пригородах Суджи и районах вокруг нее. Военачальник подчеркнул, что Россия уже понесла и продолжает нести в Курской области "значительные потери".