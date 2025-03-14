ЗСУ втратили Суджу? Яка ситуація на Курщині й що посприяло прориву ворога (карти)

Фокус зібрав останні оновлення щодо ситуації у Курській області й боїв за Суджу. Воїни та експерти розповіли, що дозволило стрімко просуватись ЗС РФ.

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У Le Monde повідомили, що Сили оборони поступово залишають рубежі у Курській області РФ через можливий політичний тиск США. Фокус зібрав останні подробиці щодо ситуації на цьому напрямку фронту.

Ситуація на Курщині — важка

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що може стверджувати про присутність або відсутність українських бійців у місті Суджа, але ситуація там від цього "легшою не стає" і "оперативного значення це вже також не має ніякого". Зі слів воїна, лінія боєзіткнення там — "дуже умовна річ", адже все постійно змінюється і навряд чи в цьому районі є потужні укріплення.

Офіцер пояснив, що у Курській області безперервно працює російська авіація, і по цьому компоненту ворог має "тотальну перевагу". Окрім того, Кремль залучає до боїв "велику чисельність військ КНДР".

Ілюстративне фото Фото: Скриншот

"Логістика надалі ускладнена, хоч і розмір підконтрольної території Курщини значно зменшився — від цього проблеми з логістикою нікуди не ділися", — додав "Алекс".

Бої за Суджу: місто зруйноване

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що ЗС РФ "практично повністю знищили" Суджу авіаударами.

"Місто та околиці зруйновані, вцілілих цивільних будівель там мало", — підкреслив він.

Бої за Суджу: мародерство і ліквідація комбата

Військкор Юрій Бутусов передав, що російські бійці не втратили "унікальну можливість", яку отримали у Курській області. Військові обкрадають власних співгромадян, мародерство не зупиняють навіть обстріли касетними снарядами з боку ЗСУ.

Російські джерела повідомили, що в районі Суджі в стрілецькому бою був ліквідований комбат ворожого штурмового батальйону "Курские витязи" Іван Крутніков (позивний "07"), а також його підлеглі "Рубіж" і "Сивий".

Фото Івана Крутнікова (крайній справа) Фото: Юрій Бутусов / Telegram

Після вторгнення у 2022 році Крутніков став найманцем ПВК "Вагнер". Повернувшись до Курська, він очолив батальйон і воював у регіоні.

Ситуація на Курщині: РФ перекинула досвідчених операторів БПЛА

Воєнний оглядач Денис Попович у коментарі "Еспресо" пояснив, що Росія сконцентрувала у Курській області "дуже досвідчені екіпажі дронщиків". Вони контролюють трасу від українського села Юнаківка (Сумщина) до Суджі.

Згадана траса на мапі бойових дій Фото: DeepState

"І ця дорога, яка асфальтована та у більш-менш прийнятному стані, перебуває під постійними ударами ворожих дронів", — уточнив Попович.

З його слів, на ускладнення ситуації вплинули два фактори. Перший — порушення логістики, другий — чисельна перевага ЗС РФ, яка оцінювалася як 1 до 6.

"Крім того, противник безжально використовує там і північних корейців", — додав оглядач.

Бої за Суджу: яка ціна втрати

Військовий аналітик та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман у коментарі "Радіо Свобода" наголосив, що поки можна говорити про втрату самої Суджі, а не усієї території, яку контролювали ЗСУ.

Територія, яку контролюють ЗСУ в районі Суджі Фото: DeepState

"Росіяни використовують морську піхоту, парашутно-десантні та десантно-штурмові війська. Хоча це й не завжди елітні підрозділи, але одні з найкраще підготованих. Їхня перевага значна. Якщо вони продовжать посилювати чисельність, сили та кошти, нам, ймовірно, доведеться вийти з міста, хоча бої в ньому можуть тривати досить довго", — зауважив він.

Експерт пояснив, що у разі загрози ЗСУ воїни відійдуть з Суджі на інші позиції у регіоні. Однак він порадив не розцінювати навіть такий розвиток подій як "трагедію", нагадавши, що ще восени 2024 року командування подавало операцію як рейдову.

"Згідно з військовою доктриною, рейд передбачає захід і вихід військ. Ніхто не планував проводити референдуми й приєднувати ці території до нашої країни. Це була військова операція, яка мала серйозну політичну складову. Якщо вона себе вичерпала, війська повернуться, щоб зосередитися на бойових діях безпосередньо на нашій території", — підкреслив Гетьман.

Він пов’язав просування ЗС РФ у Курській області з перервою в обміні розвідданими через заборону США.

"Можна було багато чого використати з них. Проте цілком можливо, що через затримку росіянам вдалося краще підготуватися та посилити натиск. Без даних ми не могли знати, де саме вони концентрують сили", — уточнив аналітик.

Ситуація на Курщині: що каже Генштаб

За даними DeepState, станом на 14 березня Суджа майже повністю підконтрольна Росії. Лише невелика частина населеного пункту позначена як "сіра зона". Однак ЗСУ утримують території у Курській області РФ.

Суджа на мапі бойових дій Фото: DeepState

У ранковому звіті Генштабу ЗСУ інформували, що за 13 березня у Курській області РФ було відбито 22 російські атаки.

Мапа бойових дій у Курській області Фото: Генштаб ЗСУ

"Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіабомб, а також здійснив 203 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню", — зазначало командування.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував дії в Курській області. Президент, коментуючи ситуацію на Курщині, запевнив, що ЗСУ продовжують виконувати завдання попри максимальний тиск ворога. Він зазначив, що командування робить усе необхідне задля збереження життів українських воїнів.

Також ситуацію коментував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він інформував про активні бої у передмістях Суджі та районах навколо неї. Воєначальник наголосив, що Росія вже зазнала й продовжує зазнавати на Курщині "значних втрат".