ЗСУ продовжують виконувати завдання на території Курської області, — Зеленський

Президент України заявив, що українські війська продовжують діяти на території РФ.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують виконувати завдання на території Курської області, незважаючи на те, що росіяни намагаються максимально тиснути по всіх фронтах. Про це президент України заявив журналістам у Києві, передає УНН.

Зеленський про Курську область. Дивитися з 12.36

Зеленський розповів про ситуацію в Курській області

"Наші війська на території курської області виконують свої завдання. росіяни намагаються однозначно максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що має робити, зберігає максимум життів наших воїнів", — зазначив Зеленський.

Президент України уточнив, що в Києві знають, що демонструватиме російська сторона найближчими днями.

"Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають градус на Курському напрямку. Вони будуть робити залякування. Я думаю, будуть різні. І ядерного характеру теж. Треба зрозуміти, що це зрозуміла методичка дій російської федерації перед будь-яким форматом дипломатії", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що на це треба тверезо дивитися і реагувати на реальні загрози, а не тільки на інформаційні.

"Безумовно, люди повинні не бути в інформаційному вакуумі, і нашій розвідці, і нашим військовим, Міністерству оборони треба швидко реагувати, спростовувати ту чи іншу інформацію, загрози чи не загрози. Але ми повинні з вами готуватися до сильного інформаційного тиску. Повірте мені, особисто ми перебуваємо в різного формату таких ситуаціях уже певний час. Ми розуміємо, що відбувається", — додав Зеленський.

Сьогодні OSINT-проект DeepState повідомляв, що ворог окупував Махнівку, Замостя, Козачу Локню, що на Курщині.

Нагадаємо, Фокус писав про ситуацію в Курській області на тлі новин про те, що росіяни повернули контроль над місцевістю на північ від Суджі, свідчить карта бойових дій Генштабу ЗСУ. З'явилися кадри з центральної площі міста, на яких видно "послання" росіянами від ЗСУ.