За інформацією французького видання, відхід українських військ із території РФ може бути пов'язаний із дипломатичними домовленостями за посередництва Вашингтона.

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Підрозділи Сил оборони України поступово залишають займані рубежі в Курській області. На думку журналістів французького Le Monde, така ситуація склалася через можливий політичний тиск Вашингтона на Київ.

У матеріалі з посиланням на "експертів" ідеться про те, що українські війська нібито відходили без серйозного опору, і це викликає питання щодо можливих дипломатичних зусиль Сполучених Штатів у контексті переговорного процесу щодо України.

Автори публікації звернули увагу, що хоча Сили оборони перебували під значним тиском російської армії, що перевершує їхньою чисельністю вшестеро, ключовим фактором стало несподіване рішення США від 5 березня припинити надавати Україні розвідувальні дані. Це спричинило серйозні труднощі для українського командування, змусивши його переглянути стратегію утримання регіону.

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Незважаючи на те, що Генштаб ЗСУ фактично не прокоментував відхід українських сил із Курської області, деякі аналітики вважають, що військове керівництво вже віддало наказ на відступ, а бої, що тривають, є частиною операції з прикриття військ, які відходять.

Водночас, щойно став зрозумілий фактичний результат Курської операції, Вашингтон одночасно оголосив про відновлення військової підтримки Києва, про що одразу ж оголосила глава національної розвідки США Тулсі Габбард. Таким чином заморожування американської допомоги і даних на тиждень, на думку низки аналітиків, могло стати неофіційним сигналом Києву про необхідність відступу.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін уперше відвідав Курську область з моменту прориву кордону ЗСУ і провів нараду на одному з пунктів управління. При цьому глава Кремля був одягнений у камуфляжну форму — вперше за весь час повномасштабного вторгнення в Україну.

Пізніше OSINT аналітики визначили ймовірне місце прибуття російського президента в Курській області. За інформацією спільноти InformNapalm, за характерним виглядом фасаду будівлі Путін проводив нараду на території біля штабу в/ч 11262, 27-ї окремої бригади радіаційно-хімічно-біологічного захисту міста Курськ.