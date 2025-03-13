Стабілізація фронту або захід на Сумщину: що зроблять ЗС РФ після Курської операції, — експерти

Військові аналітики зазначили, що всупереч понесеним втратам армія РФ спільно з солдатами з КНДР, можуть спробувати просунутися в Сумську область. Водночас не виключено, що противник перекине сили на інші ділянки фронту.

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Увечері 12 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що в Курській області тривають бойові дії, зокрема в передмістях Суджі та навколо неї. У зв'язку з цим низка українських військових експертів висловилися щодо подальших дій Збройних сил РФ. Зокрема, існують варіанти стабілізації лінії фронту або ж навпаки, спроби вторгнення в Сумську область.

Коментарі Сирського

З початку Курської операції, підкреслив головком, українські війська завдали значних втрат російським силам. З 6 серпня минулого року до 12 березня загальні втрати противника становили близько 55 тисяч солдатів ЗС РФ. З них 22,2 тисячі — безповоротні втрати, понад 31 тисяча — санітарні, 942 — полонені.

Крім того, знищено:

90 ворожих танків;

понад 650 бойових броньованих машин;

5 реактивних систем залпового вогню;

2 комплекси протиповітряної оборони;

1 літак і 2 вертольоти;

близько 1 500 безпілотників;

понад 1 100 автомобілів і 28 одиниць спеціальної техніки.

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Сирський також зазначив, що російська авіація завдала рекордної кількості ударів по власній території. Зокрема, внаслідок авіаударів по Суджі цей населений пункт виявився практично зруйнованим.

Водночас російські війська спільно з підрозділами військових із КНДР продовжують чинити тиск на Сили оборони.

"Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, триматимемо оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно і необхідно", — підсумував головком.

Подальші кроки ЗС РФ: думка аналітиків

Коментуючи ситуацію в Курській області, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в ефірі телеканалу "Київ 24" висловив припущення, що північнокорейські солдати, які воюють у складі армії РФ, можуть спробувати просунутися на Сумщину. Хоча загалом передбачити подальші дії російських військ складно, оскільки, попри значні втрати, противник продовжує атаки.

"У випадку з росіянами дуже важко передбачити їхні дії. З огляду на рівень їхніх втрат, вони мали б зупинитися при своєму просуванні на Донбасі… Але вони з цим не рахуються", — зазначив Грабський.

Також він відповів на запитання, чи можуть північнокорейські війська, які беруть участь у бойових діях у Курській області, перетнути кордон і зайти в Сумську область.

"Можуть. Немає на кордоні чіткого покажчика, що тут Росія, а тут — Україна. Вони виконують бойові завдання. І просування в районі Новенького виглядає, як виконання завдання із захоплення основної логістичної магістралі", — сказав експерт.

Водночас Грабський припустив, що значні втрати, яких зазнали російські війська на інших ділянках фронту, можуть змусити командування противника переглянути плани й не ризикувати подальшим просуванням.

"З військового погляду, одним із варіантів може бути те, що там росіяни залишать стабілізаційні сили, а інші підрозділи можуть бути перекинуті на інші ділянки фронту", — підкреслив полковник.

Карта бойових дій у Курській області. 12 березня

З цього приводу висловився і військовий аналітик з Азербайджану Агіл Рустамзаде. Він оцінив ситуацію в контексті дипломатичних процесів, які були запущені в Саудівській Аравії, а також можливих майбутніх переговорів.

"Одним із головних "козирів" на столі переговорів буде обстановка на лінії фронту. Фіксація лінія фронту посилить позицію України, а для РФ навпаки. Удари по тилах своєю чергою мають довготривалий ефект і протягом 15-30 діб не визначатимуть "силу" сторін", — написав він у соцмережах.

Нагадаємо, 11 березня в Саудівській Аравії відбулася зустріч української та американської делегацій, під час якої було погоджено пропозицію про 30-денне перемир'я. З цього приводу президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до припинення вогню на 30 днів "у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона".