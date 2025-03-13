Стабилизация фронта или заход на Сумщину: что предпримут ВС РФ после Курской операции, — эксперты
Военные аналитики отметили, что вопреки понесенным потерям армия РФ совместно с солдатами из КНДР, могут попытаться продвинуться в Сумскую область. В то же время не исключено, что противник перебросит силы на другие участки фронта.
Вечером 12 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Курской области продолжаются боевые действия, в том числе в пригородах Суджи и вокруг нее. В этой связи ряд украинских военных экспертов высказались относительно дальнейших действий Вооруженных сил РФ. В частности, существует варианты стабилизации линии фронта или же напротив, попытки вторжения в Сумскую область.
Комментарии Сырского
С начала Курской операции, подчеркнул главком, украинские войска нанесли значительные потери российским силам. С 6 августа прошлого года по 12 марта общие потери противника составили около 55 тысяч солдат ВС РФ. Из них 22,2 тысяч – безвозвратные потери, свыше 31 тысячи — санитарные, 942 — пленные.
Кроме того, уничтожены:
- 90 вражеских танков;
- более 650 боевых бронированных машин;
- 5 реактивных систем залпового огня;
- 2 комплекса противовоздушной обороны;
- 1 самолет и 2 вертолета;
- около 1 500 беспилотников;
- свыше 1 100 автомобилей и 28 единиц специальной техники.
Сырский также отметил, что российская авиация нанесла рекордное количество ударов по собственной территории. В частности, в результате авиаударов по Судже этот населенный пункт оказался практически разрушен.
В то же время российские войска совместно с подразделениями военных из КНДР продолжают оказывать давление на Силы обороны.
"Несмотря на усиленное давление российско-северокорейской армии, будем держать оборону на Курщине столько, сколько это будет целесообразно и необходимо", — подытожил главком.
Дальнейшие шаги ВС РФ: мнение аналитиков
Комментируя ситуация в Курской области военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телеканала "Киев 24" высказал предположение о том, что северокорейские солдаты, которые воюют в составе армии РФ, могут попытаться продвинуться в Сумскую область. Хотя в целом предсказать дальнейшие действия российских войск сложно, поскольку, несмотря на значительные потери, противник продолжает атаки.
"В случае с россиянами очень трудно предсказать их действия. Учитывая уровень их потерь, они должны были бы остановиться при своем продвижении на Донбассе… Но они с этим не считаются", – отметил Грабский.
Также он ответил на вопрос, могут ли северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, пересечь границу и зайти в Сумскую область.
"Могут. Нет на границе четкого указателя, что здесь Россия, а здесь – Украина. Они выполняют боевые задачи. И продвижение в районе Новенького выглядит, как выполнение задачи по захвату основной логистической магистрали", — сказал эксперт.
Вместе с тем Грабский допустил, что значительные потери, понесенные российскими войсками на других участках фронта, могут заставить командование противника пересмотреть планы и не рисковать дальнейшим продвижением.
"С военной точки зрения, одним из вариантов может быть то, что там россияне оставят стабилизационные силы, а другие подразделения могут быть переброшены на другие участки фронта", — подчеркнул полковник.
По этому поводу высказался и военный аналитик из Азербайджана Агил Рустамзаде. Он оценил ситуацию в контексте дипломатических процессов, которые были запущены в Саудовской аравии, а также возможных будущих переговоров.
"Одним из главных "козырей" на столе переговоров будет обстановка на линия фронта. Фиксация линия фронта усилит позицию Украины, а для РФ наоборот. Удары по тылам в свою очередь имеют долговременный эффект и в течение 15-30 суток не будет определять "силу" сторон", — написал он в соцсетях.
Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошла встреча украинской и американской делегаций, во время которой было согласовано предложение о 30-дневном перемирии. По этому поводу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к прекращению огня на 30 дней "в том формате, который нам предложила американская сторона".