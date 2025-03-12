ЗСУ йдуть із Курської області: що відбувається на фронті (карта)

За інформацією OSINT-спостерігачів, після 218 днів контролю над районним центром Суджа українські війська з боєм залишають населений пункт. Війська РФ, які наступають, мають перевагу в живій силі, дронах, авіації та артилерії, що дає їм тактичну й оперативну перевагу.

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Після активізації ЗС РФ на Курському напрямку та перших успіхів російських військ ситуація для Сил оборони, що ведуть бойові дії на території РФ, загострилася. Масштабний наступ сил противника призвів до втрати контролю українських військ над низкою населених пунктів у Курській області, включно з районним центром Суджа. Фокус зібрав інформацію про те, як розвивалися події на цій ділянці фронту і яка ситуація склалася наразі на Курському напрямку.

Динаміка основних подій

10 березня Інститут вивчення війни повідомив про підготовку армії РФ до штурму Суджі найближчим часом. За інформацією аналітиків, було зафіксовано просування російських підрозділів на північний схід від Мартинівки в бік районного центру.

Карта Курського фронту від аналітиків ISW Фото: ISW

Ці дані підтвердив моніторинговий ресурс DeepState. Згідно з картографічними даними, Сили оборони втратили контроль над позиціями на схід від Суджі, а росіяни практично впритул підійшли до населеного пункту.

Карта бойових дій на Курському напрямку. 9 березня 2025 року Фото: deepstatemap.live Карта бойових дій на Курському напрямку. 11 березня 2025 року Фото: deepstatemap.live

Водночас на картах Генштабу ЗСУ не було позначено просування ЗС РФ безпосередньо до Суджі. А дані про оперативну обстановку на Курському напрямку обмежувалися відомостями про кількість завданих ударів авіації РФ і відбиттям українськими бійцями атак противника.

Карта бойових дій на Курському напрямку. Інформація Генштабу ЗСУ

Після візиту в зону Курської операції головнокомандувач Олександр Сирський 10 березня заявив, що загрози оточення українських військових підрозділів у Курській області РФ поки немає, а загальна ситуація залишається під контролем. За його словами, угруповання ЗСУ було посилено засобами РЕБ і безпілотними системами.

"Поки що загрози оточення наших підрозділів у Курській області немає. Підрозділи здійснюють своєчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони", — запевнив Сирський.

Коментуючи ситуацію, військовий експерт Сергій Грабський зазначив, що ЗС РФ намагаються оточити українське угруповання в районі Курської операційної зони, однак ці спроби залишаються безуспішними. Так сили противника просуваються до траси, що з'єднує Суджу і Юнаківку в Сумській області, що вказує на прагнення створити загрозу оточення. Однак українські війська організовано відходять із низки локацій, щоб уникнути втрат і зберегти боєздатність.

Чимале значення зіграла авіація противника. Так інтенсивність російських ударів була досить високою — за тиждень противник використав від 600 до 800 керованих і некерованих авіабомб, з них не менше 50% припало на Курську область.

У підсумку такі руйнування роблять оборону в деяких районах практично неможливою. За його словами, "деякі райони нагадують місячний пейзаж", а українські сили змушені відходити, коли подальший опір стає вкрай ускладненим.

"Але тут немає жодної трагедії. Ми давним-давно виконали головні завдання операції, знищивши три дивізії противника. Це те, що було заявлено командувачем Збройних сил генералом Сирським", — додав спікер.

Військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українські бійці в Курській області ведуть бої з відходом, стримуючи атаки ворога. Російські сили намагалися відрізати українське угруповання від кордону, але ці спроби були відбиті. Проте війська РФ, які наступають, мають перевагу в живій силі, дронах, авіації та артилерії, що дає їм тактичну й оперативну перевагу.

Просування військ РФ і штурм Суджі

Протягом 10 і 11 березня російські джерела повідомляли про просування ЗС РФ по всій лінії бойового зіткнення на Курському напрямку. За інформацією Міноборони РФ, російські війська взяли під контроль 12 населених пунктів: Агроном, Богданівка, Бондарівка, Дмитрюків, Зозулівка, Івашковський, Колмаков, Кубаткин, Мартинівка, Михайлівка, Правда, Южний.

11 березня в російських джерелах з'явилася перша інформація про захід передових підрозділів ЗС РФ у Суджу. Своєю чергою український гарнізон тримав оборону вздовж річки Псел, відбиваючи натиск противника зі сходу і північного сходу. Також запеклі бої велися в районі Дмитрюків, на південний схід від Суджі, де на українські позиції противник тиснув із двох напрямків, погрожуючи оперативним оточенням. А через деякий час російські пропагандисти опублікували кадри встановлення триколора в південному передмісті Суджі та пізніше біля адміністративної будівлі районного центру.

12 березня видання Forbes із посиланням на українських військових повідомило, що основні частини Сил оборони вийшли з Курської області в Сумську, залишивши окремі підрозділи як заслін. ЗСУ евакуювали всі важкі та механізовані бригади, які зазнали значних втрат під час російського наступу, особливо в техніці. Зараз їх спішно доукомплектовують для розгортання нової лінії оборони в Сумській області.

Курська операція: оцінка аналітиків

Аналітик з групи Dnipro OSINT щодо цієї ситуації пише, що Сили оборони України залишають Курську область після 218 днів контролю над районним центром Суджа. Оцінюючи операцію на території РФ, вони зазначили, що під час боїв росіяни були змушені перекинути в регіон приблизно 50 тисяч військових, включно з елітними підрозділами морської піхоти та ПДВ, а також найкращими розрахунками дронів. Однак, за даними геолокаційного аналізу, тільки в Курській області противник втратив понад 500 одиниць військової техніки, не рахуючи цивільних автомобілів, які використовує російська армія.

Проте на необхідність виведення українських сил вплинув військовий чинник. Російська армія знову змогла перерізати ключові логістичні маршрути, що змусило українські підрозділи відійти в Сумську область. Крім того, останні російські операції в Курській області проходили вже практично в порожніх населених пунктах, які могли б бути відбиті за наявності повноцінного постачання.

Насамкінець зазначимо, що на момент публікації цього матеріалу офіційні українські джерела не підтвердили повного виходу підрозділів Сил оборони із Суджі.