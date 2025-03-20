ЗСУ думали, що це свої: росіяни вдалися до забороненої тактики нападу на Курщині, — ISW

ЗС РФ застосували віроломну тактику, яка заборонена Женевськими конвенціями, а світ дізнався про це, тому що про витівки росіян розповів командир кадирівців Апти Алаудінов.

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Російська армія під час нападів на Збройні сили України в Курській області використовувала українські розпізнавальні знаки, щоб бійці ЗСУ думали, що це свої і не чинили спротиву. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Командир спецназу "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудінов описав нещодавню тактику обману з боку Росії, яка може бути прирівняна до актів віроломства — військового злочину згідно з Женевською конвенцією", — йдеться у звіті.

Аналітики уточнили, що російські війська використовували синю ізоляційну стрічку під час операції з використанням підземного трубопроводу. Стрічку такого ж кольору використовували українські війська.

Алаудінов стверджував, що російські війська використовували синю ізоляційну стрічку для того, щоб "не дати українським військовим зрозуміти, що відбувається", а також для того, щоб українські військовослужбовці "думали, що їхні власні підрозділи наступали".

"Українські оператори безпілотників побачили б людей з синьою ізоляційною стрічкою і вирішили б, що це їхні власні підрозділи", — зазначили в ISW.

Таким чином російські війська намагалися "посіяти паніку в українських лавах", що дозволило б російським силам "завдати максимальної шкоди", поки українські війська "розбиралися".

Алаудінов підкреслював, що російські сили повинні були мати синю стрічку протягом перших 24 годин операції, а потім змінити її на червону — колір, який ЗС РФ традиційно використовують для розпізнавальних знаків.

Аналітики наголосили, що Женевська конвенція визначає віроломство як "дії, спрямовані на те, щоб втертися в довіру до супротивника з метою змусити його повірити, що він має право на захист і зобов’язаний надати такий захист згідно з нормами міжнародного права, що застосовуються в період збройних конфліктів, з метою його обману".

Нагадаємо, аналітики виявили незвичне зерносховище ЗС РФ в Курській області.

Фокус також писав про те, чому РФ вдалось швидко витіснити ЗСУ з під Курська.