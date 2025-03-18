"Опанувала тактичний прийом": ЗМІ пояснили, чому РФ вдалось швидко витіснити ЗСУ з під Курська

Чималу роль відіграли північнокорейські війська, які набрались досвіду та стали ефективнішими.

Related video

Росії вдалось за короткий період витіснити Збройні сили України зі значної території Курської області завдяки дронам на оптоволокні та новій тактиці нападів за допомогою безпілотників. Про це пише Forbes з посиланням на військового блогера під ніком "Російський інженер".

"Раптовий успіх Росії під Курськом був досягнутий завдяки концентрації вогневої потужності безпілотників і застосуванню тактики, раніше відпрацьованої Україною", — йдеться у матеріалі.

Журналісти уточнили, що ЗС РФ відвоювали майже всю територію Курської області лише за кілька днів завдяки "революції" в тактиці використання безпілотників, які були націлені на українські лінії постачання.

Зокрема, йдеться про те, що зараз росіяни створюють тисячі оптоволоконних безпілотників і, ймовірно, накопичують їх для наступного великого наступу.

"Ця революція дозволяє нам очікувати повторення подібних ситуацій на інших ділянках фронту", — зазначив "Російський інженер".

Загалом у статті виділяються три головні фактори, які сприяли успіхам росіян в Курській області:

велика кількість північнокорейських військ, які навчилися на своєму попередньому досвіді та стали ефективнішими;

припинення підтримки України Сполученими Штатами;

використання БПЛА, а саме "перехід від кількості до якості" безпілотників і всіх інших допоміжних сил і засобів.

"Можна сказати, що російська армія в сучасних умовах опанувала тактичний прийом "ізоляції поля бою" сучасними засобами. За допомогою безпілотників було перекрито постачання українських військ, і їм не залишалося іншого виходу, як відступити", — наголошується у статті.

Нагадаємо, журналісти Forbes оприлюднили матеріал, в якому йдеться про те, що РФ застосовує нову тактику нападів на ЗСУ під Курськом.

14 березня Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання — відтягнула війська РФ з-під Покровська.