Немалую роль сыграли северокорейские войска, которые набрались опыта и стали более эффективными.

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России удалось за короткий период вытеснить Вооруженные силы Украины со значительной территории Курской области благодаря дронам на оптоволокне и новой тактике нападений с помощью беспилотников. Об этом пишет Forbes со ссылкой на военного блогера под ником "Русский инженер".

"Внезапный успех России под Курском был достигнут благодаря концентрации огневой мощи беспилотников и применению тактики, ранее отработанной Украиной", — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что ВС РФ отвоевали почти всю территорию Курской области всего за несколько дней благодаря "революции" в тактике использования беспилотников, которые были нацелены на украинские линии снабжения.

В частности, речь идет о том, что сейчас россияне создают тысячи оптоволоконных беспилотников и, вероятно, накапливают их для следующего большого наступления.

"Эта революция позволяет нам ожидать повторения подобных ситуаций на других участках фронта", — отметил "Русский инженер".

В целом в статье выделяются три главных фактора, которые способствовали успехам русских в Курской области:

большое количество северокорейских войск, которые научились на своем предыдущем опыте и стали более эффективными;

прекращение поддержки Украины Соединенными Штатами;

использование БПЛА, а именно "переход от количества к качеству" беспилотников и всех других вспомогательных сил и средств.

"Можно сказать, что российская армия в современных условиях овладела тактическим приемом "изоляции поля боя" современными средствами. С помощью беспилотников было перекрыто снабжение украинских войск, и им не оставалось другого выхода, как отступить", — отмечается в статье.

Напомним, журналисты Forbes обнародовали материал, в котором говорится о том, что РФ применяет новую тактику нападений на ВСУ под Курском.

14 марта Владимир Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу — оттянула войска РФ из-под Покровска.