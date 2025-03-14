Курская операция выполнила свою задачу, оттянула войска РФ из-под Покровска, — Зеленский

Президент Украины признал, что ситуация на Курщине очень сложная, но заявил, что Силы обороны справились с основной задачей на территории РФ.

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Владимир Зеленский заявил, что Курская операция достигла своей главной цели и оттянула значительную часть российских войск с Покровского, Харьковского и Сумского направлений. Об этом Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами.

По словам Зеленского, украинские воины проявили незаурядную стойкость, выдержав мощный удар врага, что позволило ослабить давление на критически важных участках фронта.

"Наши ребята абсолютно героические, они приняли на себя сильный удар. Первым давление спало на Харьковском направлении — россияне оттянули на Курщину максимальное количество войск. Затем они начали забирать силы с Востока, но не оставляли главной цели — Покровска", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что благодаря Курской операции ситуация на Покровском и Харьковском направлениях стабилизировалась, а противнику будет "очень непросто" найти возможность снова угрожать Покровску.

"Я могу только поблагодарить наших воинов за Курскую операцию. Я считаю, что она свою задачу выполнила", — подытожил он.

Напомним, операция ВСУ в Курской области продолжается с начала августа 2024 года в Курской области продолжается операция ВСУ. Она имела целью ослабить боевые возможности противника и заставить его перенаправить ресурсы на защиту собственных территорий.

Ситуация в Курской области

С начала марта ситуация в Курской области осложнилась. 14 марта в Генштабе ВСУ заявили, что информация о якобы окружении украинских подразделений в Курской области не соответствует действительности. Такие сообщения распространяются российской пропагандой.

В Генштабе отметили, что подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области.

"Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия", — сообщили в Генштабе.

В то же время президент США Дональд Трамп, рассказывая о "продуктивных" переговорах с Путиным, заявил, что тысячи украинских военных окружены, вероятно, в Курской области и попросил Путина "сохранить им жизнь".