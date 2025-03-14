Курська операція виконала своє завдання, відтягнула війська РФ з-під Покровська, — Зеленський

Президент України визнав, що ситуація на Курщині дуже складна, але заявив, що Сили оборони впорались із основним завданням на території РФ.

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Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї головної мети та відтягнула значну частину російських військ з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами.

За словами Зеленського, українські воїни виявили неабияку стійкість, витримавши потужний удар ворога, що дозволило послабити тиск на критично важливих ділянках фронту.

"Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе міцний удар. Першим тиск спав на Харківському напрямку — росіяни відтягнули на Курщину максимальну кількість військ. Потім вони почали забирати сили зі Сходу, але не полишали головної мети — Покровська", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що завдяки Курській операції ситуація на Покровському та Харківському напрямках стабілізувалася, а противнику буде "дуже непросто" знайти можливість знову загрожувати Покровську.

"Я можу тільки подякувати нашим воїнам за Курську операцію. Я вважаю, що вона своє завдання виконала", — підсумував він.

Нагадаємо, операція ЗСУ у Курській області триває із початку серпня 2024 року у Курській області триває операція ЗСУ. Вона мала на меті послабити бойові можливості противника та змусити його перенаправити ресурси на захист власних територій.

Ситуація в Курській області

Із початку березня ситуація у Курській області ускладнилася. 14 березня у Генштабі ЗСУ заявили, що інформація про нібито оточення українських підрозділів у Курській області не відповідає дійсності. Такі повідомлення розповсюджуються російською пропагандою.

В Генштабі зауважили, що підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області.

"Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї", — повідомили у Генштабі.

В той же час президент США Дональд Трамп, розповідаючи про "продуктивні" перемовини із Путіним, заявив, що тисячі українських військових оточені, ймовірно, в Курській області і попросив Путіна "зберегти їм життя".