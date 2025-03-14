"Є дуже хороші шанси": Трамп прокоментував переговори з Путіним

Президент США заявив, що тисячі українських військових оточені, ймовірно, в Курській області і попросив Путіна "зберегти їм життя".

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена, що той нібито "втягнув США в біду з Росією". Але повідомив, що в нього були дуже хороші та продуктивні переговори з президентом РФ Путіним і він сподівається закінчити "цю жахливу криваву війну". Про це президент Трамп написав у двох постах у своїй соцмережі Truth Social.

Президент Трамп також заявив, що 13 березня на продуктивних переговорах із Путіним він обговорював ситуацію на полі бою і заявив, що на цей момент "тисячі українських військ повністю оточені російськими військами і перебувають у дуже поганому і вразливому становищі".

Трамп заявив, що у нього були продуктивні переговори з Путіним Фото: Скриншот

"Я настійно просив президента Путіна зберегти їм життя. Це буде жахлива бійня, небачена з часів Другої світової війни. Хай благословить їх усіх Бог!!!" — написав Трамп.

Але в ще одному пості він знову в усьому звинуватив "шахрая Джо Байдена", свого попередника в Білому домі, заявивши, що саме він втягнув "нас усіх у справжню "кашу" з Росією (і всім іншим!)", але саме Дональд Трамп усіх із цієї халепи витягне.

"Мільйони людей загинули марно, і їх більше ніколи не побачать... і їх буде ще багато, якщо ми не завершимо і не підпишемо Угоду про припинення вогню і Остаточну угоду з Росією", — повідомив Трамп.

І в цьому пості він знову заявив, що війни між Росією та Україною б не сталося, "100%, не сталося", якби він був президентом США, натякаючи на вибори 2020 року, коли перемогу здобув Байден, а Трамп зрештою закликав своїх прихильників вирушити маршем на Вашингтон.

Трамп назвав Джо Байдена шахраєм Фото: Скриншот

"Точно так само не було б 7 жовтня з Ізраїлем, виведення військ з Афганістану було б здійснено з силою і гордістю і не було б найганебнішим днем в історії нашої країни, це міг би бути момент слави. Крім того, не було б ніякої відчутної інфляції... Крім того, у нас був би непроникний кордон, і дуже мало нелегалів проникали б через нього. О, як сильно вплинули на нашу країну підтасовані й нечесні вибори, і люди, які зробили це з нами, мають сидіти у в'язниці! Боже, благослови Америку і зроби Америку знову великою!" — написав Трамп.

Нагадаємо, 13 березня Володимир Путін під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком висловився щодо 30-денного перемир'я. Насамперед він заявив, що розглядає таку можливість, але бачить кілька перешкод.

А президент України Володимир Зеленський упевнений, що Путін хоче відмовитися від пропозиції США про 30-денне перемир'я з Україною. Для цього він виставляє нездійсненні вимоги.