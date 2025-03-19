То піхоту накриють, то пункт управління: аналітики виявили незвичне зерносховище ЗС РФ в Курській області

Аналітики називають російські "зерносховища" такими, що дадуть фору будь-якому військовому об'єкту.

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Російські окупанти в Курській області маскують військові об'єкти під зерносховища. Це виявили аналітики міжнародного розвідувального проєкту Inform Napalm.

Так, вони звернули увагу на одне зі "зерносховищ" у Тьоткіному на Курщині, по якому вже неодноразово прилітало збоку України.

"Там періодично, якщо подивитись хронологію 2024-2025 років, то накривають піхоту росіян, то пункт управління ЗС РФ, то комплекс візуальної розвідки "Муром-П". Словом, бувають такі "зерносховища", що дадуть фору будь-якому військовому об'єкту", — зауважили аналітики.

"Зерносховище" РФ, по якому прилітає з території України

Вони додали гугл-карту, на якій видно, що "зерносховище" розташували у щільній забудові населеного пункту.

Нагадаємо, що 8 лютого ЗСУ уразили пункт управління перед новою хвилею наступу в Курській області. Загинула велика кількість північнокорейських і російських офіцерів.

25 грудня ЗСУ завдали удару по розташуванню пункту управління 810 ОМБр російських військ у місті Льгов Курської області.