Удар по командирах ЗС РФ у Курській області: ЗСУ знищили 20 офіцерів, — Зеленський (відео)

ЗСУ вразили пункт управління перед новою хвилею наступу в Курській області. Загинула велика кількість північнокорейських і російських офіцерів, заявив президент України.

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Сили оборони України завдали точного удару по командному пункту військ Росії в Курській області РФ на початку лютого. Знищено 20 російських і північнокорейських офіцерів, заявив в інтерв'ю агентству Reuters 8 лютого президент України Володимир Зеленський.

Зеленський назвав точний удар "дуже сильною операцією"

"Наші вразили їхній пункт управління на Курській області. Там загинула велика кількість офіцерів. Мені сказали, що 20, напевно, загиблих офіцерів. Серед них старші офіцери північнокорейські та росіяни", — пояснив президент.

Генеральний штаб ЗСУ 4 лютого звітував про удар по пункту управління армії РФ біля Новоіванівки в Курській області. Пункт управління обладнали в покинутій будівлі, офіцери координували з нього наступ на загони ЗСУ на Курському напрямку.

Зеленський назвав точний удар "дуже сильною операцією". Удар по пункту стався напередодні початку нового наступу ЗСУ 6 лютого, українським силам вдалося просунутися на 2,5 кілометра.

За версією російських військкорів, ЗСУ просувалися до населених пунктів Фанасіївка та Уланок, взявши під контроль Черкаську Конопельку.

Нагадаємо, видання The Times з'ясувало причину масових втрат у лавах північнокорейських військових. До такого результату призвели неефективна тактика ведення бою і відсутність підтримки артилерії ЗС РФ.

Десантникам ЗСУ нещодавно вдалося взяти в полон 21 військових РФ у Курській області. Росіянам одразу надали медичну допомогу.