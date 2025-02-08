Удар по командирам ВС РФ в Курской области: ВСУ уничтожили 20 офицеров, — Зеленский (видео)
ВСУ поразили пункт управления перед новой волной наступления в Курской области. Погибло большое количество северокорейских и российских офицеров, заявил президент Украины.
Силы обороны Украины нанесли точный удар по командному пункту войск России в Курской области РФ в начале февраля. Уничтожено 20 российских и северокорейских офицеров, заявил в интервью агентству Reuters 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский.
"Наши поразили их пункт управления на Курской области. Там погибло большое количество офицеров. Мне сказали, что 20, наверное, погибших офицеров. Среди них старшие офицеры северокорейские и россияне", — пояснил президент.
Генеральный штаб ВСУ 4 февраля отчитывался об ударе по пункту управления армии РФ возле Новоивановки в Курской области. Пункт управления оборудовали в заброшенном здании, офицеры координировали из него наступление на отряды ВСУ на Курском направлении.
Зеленский назвал точный удар "очень сильной операцией". Удар по пункту произошел накануне начала нового наступления ВСУ 6 февраля, украинским силам удалось продвинуться на 2,5 километра.
По версии российских военкоров, ВСУ продвигались к населенным пунктам Фанасеевка и Уланок, взяв под контроль Черкасскую Конопельку.
Напомним, издание The Times выяснило причину массовых потерь в рядах северокорейских военных. К такому результату привели неэффективная тактика ведения боя и отсутствие поддержки артиллерии ВС РФ.
Десантникам ВСУ недавно удалось взять в плен 21 военных РФ в Курской области. Россиянам сразу оказали медицинскую помощь.