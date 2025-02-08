Удар по командирам ВС РФ в Курской области: ВСУ уничтожили 20 офицеров, — Зеленский (видео)

ВСУ поразили пункт управления перед новой волной наступления в Курской области. Погибло большое количество северокорейских и российских офицеров, заявил президент Украины.

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Силы обороны Украины нанесли точный удар по командному пункту войск России в Курской области РФ в начале февраля. Уничтожено 20 российских и северокорейских офицеров, заявил в интервью агентству Reuters 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал точный удар "очень сильной операцией"

"Наши поразили их пункт управления на Курской области. Там погибло большое количество офицеров. Мне сказали, что 20, наверное, погибших офицеров. Среди них старшие офицеры северокорейские и россияне", — пояснил президент.

Генеральный штаб ВСУ 4 февраля отчитывался об ударе по пункту управления армии РФ возле Новоивановки в Курской области. Пункт управления оборудовали в заброшенном здании, офицеры координировали из него наступление на отряды ВСУ на Курском направлении.

Зеленский назвал точный удар "очень сильной операцией". Удар по пункту произошел накануне начала нового наступления ВСУ 6 февраля, украинским силам удалось продвинуться на 2,5 километра.

По версии российских военкоров, ВСУ продвигались к населенным пунктам Фанасеевка и Уланок, взяв под контроль Черкасскую Конопельку.

Напомним, издание The Times выяснило причину массовых потерь в рядах северокорейских военных. К такому результату привели неэффективная тактика ведения боя и отсутствие поддержки артиллерии ВС РФ.

Десантникам ВСУ недавно удалось взять в плен 21 военных РФ в Курской области. Россиянам сразу оказали медицинскую помощь.