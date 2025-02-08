"Продолжают идти вперед": The Times объяснило, почему КНДР понесла огромные потери под Курском

Во время одной атаки дрона было уничтожено не менее 40 северокорейцев. Когда солдаты КНДР поняли, что российско-украинская война выглядит совершенно иначе, чем им рассказывали, то куда-то исчезли.

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Армия Северной Кореи понесла огромные потери в Курской области из-за устаревшей тактики ведения боя и отсутствия поддержки от российской артиллерии. Об этом пишет The Times.

Журналисты отметили, что в целом бойцы КНДР показали себя хорошо обученными солдатами с высоким уровнем мотивации. Кроме того, большинство контингента Северной Кореи в Курской области составляли молодые энергичные мужчины, что заметно отличается от бойцов ВСУ и армии РФ, уставших от трех лет войны.

"Россияне тоже устали, как и мы; они также уже воюют с преимущественно мобилизованными войсками. Обычно, когда бьешь по российской штурмовой группе с беспилотников, она убегает в укрытие и отступает. Северокорейцы продолжают идти вперед", — пояснил журналистам капитан роты десантников из состава 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Николай Стригунов.

Еще один военнослужащий ВСУ — майор Антон из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал о том, как солдаты КНДР в течение "многих часов" интенсивно штурмовали позиции украинских десантников.

По его словам, северные корейцы вели точный огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться даже после того, как стало понятно, что они проиграли бой. Антон подчеркнул, что тогда ВСУ поспособствовало то, что корейцы не имели поддержки российской артиллерии, ударных беспилотников и танков — иначе бы солдаты КНДР составляли бы грозную боевую силу.

Капитан Беляев из 80-й ДШБ рассказал журналистам, что во время одной атаки дрона было убито не менее 40 солдат армии КНДР, что является одной из основных причин впечатляющих потерь среди корейцев.

По его словам, бойцы КНДР не были сумасшедшими или глупыми, просто они полагались на устаревшую тактику ведения боя, которая не учитывала современные реалии, в частности наличие разведывательных и ударных БПЛА. Корейцы передвигались целыми взводами плотным строем, хотя украинцы и россияне уже давно поняли, что такие большие группы пехоты легко замечаются беспилотниками и уязвимы в современных боевых условиях.

"Через некоторое время они поняли, что эта война не такая, как им рассказывали, и куда-то исчезли. Мы больше не видим их на поле боя. По нашей информации, их забрали отсюда вообще, и на очень длительный срок", — подчеркнул Беляев.

Напомним, 7 февраля посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко заявил, что Киев может выдать военнопленных КНДР Южной Корее, но при соблюдении определенных условий.

31 января спикер ССО ВСУ Александр Кондратенко сообщил, что бойцов КНДР на отдельных участках в Курской области не видели примерно 3 недели.