Украина может выдать военнопленных КНДР Южной Корее, но есть условие, — посол

Согласно Женевским конвенциям, Украина обязана возвращать пленных на родину, однако ни Северная Корея, ни РФ не признавали участия армии КНДР в войне против Украины.

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Украина может передать двух пленных военнослужащих КНДР Южной Корее, но при условии, если они сами откажутся возвращаться на родину. Об этом в интервью The Korea Times заявил посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко.

"Учитывая угрозу жизни и свободе северокорейских военнослужащих в случае их репатриации в Корейскую Народно-Демократическую Республику, а также если они откажутся вернуться обратно, мы открыты для диалога с международными партнерами, в частности Республикой Корея, относительно возможностей их передачи в третьи страны", — сказал Пономаренко.

Он подчеркнул, что вопрос обмена военнопленными "очень деликатный".

"Чтобы предотвратить негативное влияние на процесс, было бы целесообразно пока воздержаться от преждевременных комментариев по этому поводу", — отметил посол.

В то же время журналисты издания объяснили, что в соответствии с Женевскими конвенциями, Украина будет обязана репатриировать пленных корейцев в Северную Корею, если именно таким будет их желание.

Однако, поскольку ни Пхеньян, ни Москва официально не признали участие армии КНДР в войне против Украины, такая репатриация может быть сложной задачей.

Напомним, 5 февраля издание The Washington Post обнародовало подробности того, как Украина взяла в плен двух солдат КНДР.

22 января бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады рассказали об особенностях взятия в плен солдата КНДР.