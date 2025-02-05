Украина взяла в плен двух солдат КНДР: подробности операции от The Washington Post

По словам журналистов, высокодисциплинированные, готовые погибнуть, но также очень молодые северокорейские солдаты даже вызвали некоторую жалость у украинских защитников, которые взяли их в плен 9 января.

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Когда украинские солдаты захватили двух северокорейских военнопленных в прошлом месяце, это стало первым неоспоримым подтверждением непосредственного участия Пхеньяна в войне против Украины. Об этом пишет The Washington Post.

Ко всему прочему, это событие также пролило свет на образ мышления и подготовку мобилизованных северокорейских солдат, которым пришлось воевать на новом для себя континенте.

Журналисты отмечают, что высокодисциплинированные, готовые погибнуть, но также очень молодые и с небольшим боевым опытом, они вызвали любопытство и даже некоторую жалость у украинских солдат, которые захватили их во время двух отдельных миссий 9 января.

Их захват подтвердил то, о чем Украина, Южная Корея и США говорили в течение нескольких месяцев: тысячи северокорейских солдат сражались вместе с кремлевскими войсками в Курской области.

Захват северокорейского пленного давно был целью украинских спецподразделений, даже несмотря на то, что северокорейцы, казалось, были готовы убить себя или выстрелить в раненого товарища, чтобы избежать плена. Прежде, в декабре, удавалось взять в плен только одного, но он умер от ран.

Затем поступили разведданные о трех солдатах, застрявших в так называемой серой зоне, не контролируемой ни одной из сторон.

"Вероятно, их бросили", — сказал украинский солдат, участвовавший в миссии и говоривший с журналистами Associated Press на условиях анонимности.

Отряд продвигался через зимний лес к координатам, где дрон обнаружил трех потерянных солдат.

"Корейцы невероятно стойкие, — объяснил боец ВСУ. — Мы видели, как они несли огромные грузы: один солдат был совсем маленьким, как ребенок, с тяжелым рюкзаком и пулеметом, но бежал".

Когда они приблизились, украинцы попали под огонь противника, и двое северокорейцев были убиты в перестрелке. Третий солдат получил ранение ноги.

Солдат армии КНДР сказал, что ему 21 год, и он уже провел четыре года в армии.

"Он сказал, что призыв начинается в 16 лет и длится восемь", — передал его слова украинский военный. По его словам украинца, он сам прослужил 12 лет, у него трое детей, но все же ощутил сострадание по отношению к пленному.

"Я посмотрел на него, и, честно говоря, мне стало его жаль, — сказал он. — Он попросил воды, и мы дали ему. Затем он попросил сигарету, и мы дали ему одну. Он назвал нас "братьями".

Команда перевязала ноги северокорейскому солдату и понесла его к контролируемой Украиной территории. Боец ВСУ также добавил, что россияне, судя по всему, поняли, что кореец взят в плен, и отчаянно хотели его вернуть. Российский разведывательный беспилотник вызвал шквал огня. В конце концов команда добралась до украинской эвакуационной машины. Они погрузили в нее раненого северокорейца. Когда он заметил синие повязки на рукавах, понял, что находится в руках украинцев и начал лихорадочно искать свою гранату.

"Когда я передал его медикам, он выглядел испуганным, что я не пойду с ним, — сказал украинец. — Я сказал ему: "Все будет хорошо, ты будешь жить".

"Мне его жаль, но, черт возьми, они пришли на нашу землю, — сказал боец ВСУ. — И все же я хотел бы когда-нибудь снова с ним встретиться".

Детали взятия в плен еще одного бойца КНДР

В тот же день солдаты из воздушно-десантного подразделения захватили еще одного северокорейского солдата, на этот раз случайно и изначально не понимая, кого они берут в плен.

Все началось около 5 утра, когда северокорейцы атаковали их позиции.

"Бой был напряженным и длился часами", — вспомнил 27-летний десантник Максим Дидорчук. Небо гудело от беспилотников. Северокорейцы атаковали неустанно.

"Их атаки массовые, но с ними обращаются как с расходным материалом, — сказал Дидорчук. — Они крепки, потому что полагаются на количество. Следуют приказам и никогда не отступают. Вероятно, их используют в качестве учебного материала", — сказал он.

Около полудня разведывательный беспилотник заметил одинокого солдата, хаотично двигавшегося с российской стороны в тыл украинских позиций.

"Он двигался зигзагами, влево и вправо, — объяснил Дидорчук. — Никто не знал, кто он. Приказ был перехватить его, оказать медицинскую помощь при необходимости и решить, что делать дальше".

В поимке помогал дрон. Десантники осторожно приблизились, спросив на украинском языке, нужна ли солдату помощь. Ответа не было, спросили на русском. Солдат взглянул на них, но промолчал. Переход на английский также не дал никакой реакции.

Наконец, когда они подошли ближе, ясно увидели его черты — и поняли, что он северокореец. Рука солдата была ранена, а челюсть забинтована. Его движения были медленными и нескоординированными, возможно, из-за сотрясения мозга.

"Кажется, он не знал, куда идет", — объяснил боец ВСУ.

К его броне были прикреплены граната и нож. Десантники жестами попросили его снять их, но он выглядел сбитым с толку.

"Он не знал, союзники мы или враги", — сказал Дидорчук.

После повторных жестов солдат бросил гранату и нож. Десантники махнули ему рукой, чтобы он следовал за ними, и он подчинился. Они держались на осторожной дистанции, понимая, что российские беспилотники могут их обнаружить и атаковать, чтобы не допустить плена северокорейца.

"Насколько я понимаю, они не хотят, чтобы корейцы попадали в плен. Они быстро эвакуируют раненых и убитых, чтобы стереть все следы", — сказал Дидорчук.

Когда они ждали в траншее транспорт, северокореец попросил сигарету, затем еще одну, в то время как десантники бдительно следили не только за ним, но и за небом в поисках российских беспилотников. Когда прибыла машина, северокорейский солдат занервничал. Внезапно он бросился на бетонный столб и ударился о него головой.

"Я посчитал это попыткой самоуничтожения", — сказал Дидорчук.

Служба безопасности Украины СБУ, которая допрашивала военнопленных, заявила, что у одного из них не было документов, а у другого был российский военный билет на имя жителя Тувы.

Напомним, что, по данным ISW, российские регионы не могут выполнить поставленные перед ними мобилизационные квоты.

Также сообщалось, что, по данным DeepState, украинские бойцы восстановили некоторые позиции в Донецкой области, но ВС РФ также добились успехов.