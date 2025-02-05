Украинские бойцы восстановили некоторые позиции в Донецкой области: ВС РФ также имеют успехи, — DeepState
Генштаб ВСУ сообщил, что за последние сутки только на Покровском направлении удалось ликвидировать 146 оккупантов и более десятка единиц вражеской техники.
Вооруженные силы Украины восстановили позиции вблизи поселка Надеждинка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
"Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надеждинки", — говорится в сообщении, к которому добавляется ссылка на карту боевых действий в этом районе.
В то же время аналитики сообщили, что вражеские войска продвинулись возле Западного, Кондрашовки и Тополей.
Отметим, что в последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось о том, что на Покровском направлении за последние сутки ВС РФ 32 раза пытались вклиниться в украинскую оборону.
"По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 146 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожено 12 автомобилей, 2 мотоцикла, два средства спутниковой связи и две антенны связи; также наши защитники повредили автомобиль и две артиллерийские системы врага", — говорится в сообщении.
Напомним, 4 февраля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвигаются в Донецкой области и имели успехи в Часовом Яру.
2 февраля сообщалось, что армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов в Донецкой области.