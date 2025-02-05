Украинские бойцы восстановили некоторые позиции в Донецкой области: ВС РФ также имеют успехи, — DeepState

Генштаб ВСУ сообщил, что за последние сутки только на Покровском направлении удалось ликвидировать 146 оккупантов и более десятка единиц вражеской техники.

Related video

Вооруженные силы Украины восстановили позиции вблизи поселка Надеждинка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Силы Обороны Украины восстановили позиции возле Надеждинки", — говорится в сообщении, к которому добавляется ссылка на карту боевых действий в этом районе.

Карта боевых действий вблизи Надеждинки Фото: Скриншот

В то же время аналитики сообщили, что вражеские войска продвинулись возле Западного, Кондрашовки и Тополей.

Карта боевых действий вблизи Кондрашовки, Тополей и Западного Фото: Скриншот

Отметим, что в последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось о том, что на Покровском направлении за последние сутки ВС РФ 32 раза пытались вклиниться в украинскую оборону.

"По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 146 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожено 12 автомобилей, 2 мотоцикла, два средства спутниковой связи и две антенны связи; также наши защитники повредили автомобиль и две артиллерийские системы врага", — говорится в сообщении.

Напомним, 4 февраля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвигаются в Донецкой области и имели успехи в Часовом Яру.

2 февраля сообщалось, что армия РФ продвинулась возле трех населенных пунктов в Донецкой области.