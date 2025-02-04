ВС РФ продвигаются в Донецкой области: имели успехи в Часовом Яру и возле трех сел, — DeepState (карта)

ВС РФ имели успехи в продвижении в Часовом Яру, а также у Серебряного, Новоандреевки и Надиевки. Такие данные свидетельствуют о продолжении вражеского наступления в Донецкой области, о котором аналитики проекта рассказывали ранее.

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Армия России продолжает наступать в Донецкой области — там врагу удалось продвинуться еще на нескольких отрезках, в частности в Часовом Яру, возле Серебряного, Новоандреевки и Надиевки. В целом напряженной остается ситуация на Покровском направлении, где враг ни на день не прекращает штурмовые действия. Об этом стало известно из традиционной вечерней сводки аналитиков проекта DeepState.

Соответствующие изменения эксперты уже нанесли на интерактивную карту боевых действий.

DeepState | скриншот карты продвижения в Часовом Яру

DeepState | скриншот карты (продвижение возле Серебряного, Новоандреевки, Надиевки)

Ситуация в Часовом Яру: что известно

Там можно увидеть, что россиянам удалось продвинуться в значительной части Часового Яра, где ситуация остается непростой уже длительное время. В проекте АрмияInform сообщили 3 февраля также о том, что войск противника здесь много, враг пытается накапливать усилия и увеличить свой наступательный потенциал. Там происходят постоянные атаки россиян, в частности отрядов "Ахмат".

Кроме "ахматовцев", здесь сосредотачивается российская 98 десантная дивизия и другие различные добровольческие подразделения. Только на один штурм может идти от 5 до 10 единиц бронированной техники, как сообщали в АрмияInform 31 января.

Напряженную ситуацию в Часовом Яру аналитики DeepState подтверждали в своем анализе 27 января. Тогда эксперты отмечали, что противник осуществляет попытки "пролезть в направлении Ступочек, что является важной задачей для открытия пути на Константиновку".

Что касается Новоандреевки, возле которой россияне имели новые успехи в продвижении, то само село ВС РФ уже оккупировали. Об этом стало известно 31 января из ежедневной сводки проекта.

Также недавно российская армия оккупировала село Новомлинск, что в Купянском районе Харьковской области. Аналитики рассказывали о том, что вражеские солдаты постоянно пытаются здесь укреплять свои позиции, наращивая количество пехоты и выставляя большое количество средств поражения на участке. Об этом Фокус сообщал 1 февраля.

Ранее также стало известно, что россияне готовятся к многомесячной наступательной кампании на Харьковщине. Аналитики американского Института изучения войны проследили за ситуацией и считают, что Купянское направление может стать приоритетным для россиян.