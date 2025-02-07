Україна може видати військовополонених КНДР Південній Кореї, але є умова, — посол

Відповідно до Женевських конвенцій, Україна зобов'язана повертати полонених на батьківщину, проте ані Північна Корея, ані РФ не визнавали участі армії КНДР у війні проти України.

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Україна може передати двох полонених військовослужбовців КНДР Південній Кореї, але за умови, якщо вони самі відмовляться повертатись на батьківщину. Про це в інтерв'ю The Korea Times заявив посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко.

"Враховуючи загрозу життю та свободі північнокорейських військовослужбовців у разі їх репатріації до Корейської Народно-Демократичної Республіки, а також якщо вони відмовляться повернутися назад, ми відкриті для діалогу з міжнародними партнерами, зокрема Республікою Корея, щодо можливостей їх передачі до третіх країн", — сказав Пономаренко.

Він підкреслив, що питання обміну військовополоненими "дуже делікатне".

"Щоб запобігти негативному впливу на процес, було б доцільно поки утриматися від передчасних коментарів з цього приводу", — зазначив посол.

Водночас журналісти видання пояснили, що відповідно до Женевських конвенцій, Україна буде зобов’язана репатріювати полонених корейців до Північної Кореї, якщо саме таким буде їхнє бажання.

Проте, оскільки ані Пхеньян, ані Москва офіційно не визнали участь армії КНДР у війні проти України, така репатріація може бути складним завданням.

Нагадаємо, 5 лютого видання The Washington Post оприлюднило подробиці того, як Україна взяла в полон двох солдатів КНДР.

22 січня бійці 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади розповіли про особливості взяття у полон солдата КНДР.