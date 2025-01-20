"Не знав, проти кого воюємо": полонений з КНДР розповів, як його відправили на війну (відео)

Полонений солдат розповідає, що його разом із сотнею інших північнокорейських військових перевезли до РФ вантажним поромом. Він стверджує, що не знав, що воюватиме в Росії проти українців.

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Полонений солдат КНДР розповів слідчим Служби безпеки України, як його відправили до Курської області на війну проти України. Нове відео допиту опублікував президент України Володимир Зеленський.

За словами північнокорейського військового, деякі з солдатів КНДР вчилися в росіян користуватися важкою російської технікою, проте сам він служив у розвідувальному батальйоні та таких навчань не проходив.

Він пішов на строкову службу до армії Кім Чен Ина одразу після школи, у 17 років.

"Зазвичай після закінчення школи всі чоловіки ідуть служити. Я теж вступив до армії на розвідувальне відділення та був протягом усієї моєї служби", — розповів полонений.

З КНДР до РФ його разом із сотнею інших солдатів перевозили російським вантажним поромом, потім — поїздом. Він також сказав, що його матір не знає, де він знаходиться.

"Я сам не знав до того, як приїхати у Росію, що я воюватиму тут. Навіть не знав, проти кого ми воюємо", — стверджує північнокорейський розвідник.

Полонений зізнався, що загалом про зовнішній світ під час життя у КНДР йому було відомо небагато. Про Південну Корею, за його словами, він знав тільки те, що там менше гір, ніж у Північній.

Нагадаємо, на оприлюдненому 14 січня Володимиром Зеленським відео полонений солдат із КНДР розповідав, що товариші покинули його пораненого на полі бою під час відступу. Він також розповів, що окупанти видали йому документи з підробним ім'ям та інструкції щодо того, як поводитися при зустрічі з українськими військовими.

17 січня пресслужба 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" опублікувала відео допиту взятого в полон ескімоса. За його словами, він долучився до російських окупаційних військ, щоб "звільнити українців від фашизму".