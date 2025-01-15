Полонений КНДР зізнався, що йому наказували робити з військовослужбовцями ЗСУ (відео)

Військовий з КНДР розповів, що росіяни видали йому документи з підробним ім'ям, а побратими кинули його на самоті пораненого під час відступу.

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Військові з Північної Кореї мали чіткі вказівки щодо того, як при зустрічі поводитись з бійцями Збройних сил України. Про це розповів полонений військовослужбовець з КНДР під час спілкування зі слідчими.

"Якщо ми піймали солдата з України, то показуємо йому картинки: одна з будинком, інша — зі зброєю. І даємо йому показати, що він обирає. Якщо він обирає будинок — його відпускають, якщо обирає зброю — ми здаємо його у полон", — сказав полонений.

Він уточнив, що за весь час солдатам з Північної Кореї так і не вдалось взяти у полон жодного бійця ЗСУ.

Крім того, військовополонений з КНДР зізнався, що Росія видала йому документи, в яких було вказане несправжнє ім'я, а сам військовий квиток не містив фотографії "власника".

За його словами, перед тим, як українські захисники знайшли його пораненим, він кілька днів був на самоті, оскільки побратими кинули його під час відступу.

Нагадаємо, Південна Корея готова забирати солдатів КНДР, які потрапили в український полон.

14 січня майор ЗСУ Антон Захарчук пояснив, як українські військовослужбовці відрізняють військових КНДР від росіян.