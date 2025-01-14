"Продовжують рух": десантник пояснив, як бійці ЗСУ відрізняють військових КНДР від росіян

Майор ЗСУ Антон Захарчук підкреслив, що з появою північнокорейських військ в Курській області відчутно зросла кількість піших штурмів противника.

Related video

Військовослужбовці Північної Кореї продовжують рух вперед навіть після того, як по них відкривають вогонь та завдають прицільних ударів FPV- дронами, що відрізняє їх від бійців ЗС РФ. Про це в етері телемарафону заявив заступник командира аеромобільного батальйону 95 бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, майор Антон Захарчук.

"Коли рухаються північнокорейські військові і ми завдаємо вогневого ураження — вони продовжують рух. Був випадок, коли в першого залітає FPV- дрон, а решта продовжують рух, просто переступаючи через нього. Російські військові навпаки, якщо по ним наноситься вогньове ураження, зазвичай рухаються на відкат", — сказав Захарчук.

Він також розповів подробиці того, як вдалось взяти у полон військовослужбовця КНДР.

"Противнику було завдано втрат зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. Після бою було проведено детальну розвідку і виявлено одного противника поблизу наших позицій. Відповідно, було прийнято рішення взяти його в полон. Військовий виявився з КНДР, був поранений. Його евакуювали з поля бою та надали медичну допомогу", — зазначив Захарчук.

За його словами, північнокорейських воїнів ЗС РФ зазвичай використовують для ведення піших штурмів, а самі росіяни діють в якості груп закріплень або посилення.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо про взяття в полон першого північнокорейського солдата. Проте він помер через отримані напередодні травми.

11 січня Володимир Зеленський повідомив, що в Курській області українські військові полонили солдатів з Північної Кореї. Їх вже доставили до Києва.