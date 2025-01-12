Полонений солдат із КНДР зізнався у значних втратах у Курській області, — Yonhap

За даними південнокорейських офіційних осіб, Північна Корея направила близько 11 000 своїх солдатів у РФ. З них 100 військовослужбовців загинули, і близько 1000 отримали поранення в боях.

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Президент України Володимир Зеленський 11 січня повідомив про полон у Курській області двох солдатів із Північної Кореї. За інформацією південнокорейської розвідки, один із них заявив на допиті, що думав, що їде не на війну в Україну, а на навчання. Про це 12 січня повідомило агентство Yonhap.

У публікації йдеться, що військовослужбовці з КНДР були допитані Службою безпеки України у співпраці з Національною розвідувальною службою Південної Кореї (NIS). Оскільки солдати не розмовляють українською, російською та англійською мовами, для допиту використовували корейських перекладачів.

Повідомляється, що один із солдатів мав російський військовий квиток на ім'я іншої людини, яка була зареєстрована в Росії. Згідно з його розповіддю, цей документ він отримав восени минулого року, коли північнокорейські підрозділи брали участь у тижневих навчаннях з російськими військами. У документі вказано ім'я Антоніна Аранчина, який народився в жовтні 1998 року. Причому це реальний житель республіки Тива.

Один із військовослужбовців також розповів, що серед північнокорейських військ у Курській області РФ були значні втрати. Точних цифр полонений не назвав, проте видання пише, що за даними південнокорейських офіційних осіб, Північна Корея направила близько 11 000 своїх солдатів для підтримки Росії у війні проти України. З них щонайменше 100 північнокорейців загинули, і близько 1000 бійців дістали поранення під час бойових дій.

"Ми продовжимо ділитися інформацією про північнокорейських полонених у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами", — заявили в NIS, додавши при цьому, що стан двох поранених полонених не критичний.

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Нагадаємо, 26 грудня стало відомо про першого північнокорейського солдата, який потрапив у полон до українських бійців у Курській області. Повідомлялося, що наші військові встигли провести допит військовополоненого та отримати оперативну інформацію про пункти постійної та тимчасової дислокації особового складу військовослужбовців КНДР.