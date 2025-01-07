У січні в Курській області загинула група офіцерів КНДР: що відомо (документи)

У документах загиблих військових КНДР вказані фальшиві імена і номери паспортів, відсутні фотографії, розповіли волонтери-розслідувачі. Документи виявили після одного з боїв в Курській області.

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Підрозділи, які лідер КНДР Кім Чен Ин надіслав РФ, могли втратити мінімум чотирьох офіцерів у боях в Курській області. Про це свідчать особливості військових документів, які відшукали в одязі громадян, знайдених на полі бою. Про деталі знахідок і про те, як Кремль приховує особи північнокорейських військових, розповіли у Telegram-каналі волонтерського проєкту з пошуку колаборантів та зрадників Evocation.info.

У дописі, який з'явився вдень 7 січня, ідеться про документи, з якими ознайомились учасники волонтерського проєкту. Походження інформації не вказується. На фото видно чотири темно-зелених "книжечки" під назвою "Удостоверение личности военнослужащего". Документи виявили в одязі військових КНДР, які протягом семи січневих днів загинули в Курській області. При цьому зауважується, що такий тип посвідчення росіяни зазвичай видають офіцерам та прапорщикам. Таким чином, підсумовується у дописі, "з початку року під Курськом загинуло мінімум чотири північнокорейських офіцери".

КНДР і РФ - військові посвідчення офіцерів КНДР Фото: evocation.info

Також є світлина внутрішньої частини посвідчень. Бачимо, що у документ не вклеєно фото власника, є дата народження, номер паспорта, ім'я. Вказано, що людей приписали до 55-ї мотострілецької бригади ЗС РФ (в/ч 55115): стоїть печатка підрозділу. Імена належать неіснуючим людям, наголошується у дописі Evocation.info.

КНДР і РФ - фальшиві імена і номера паспортів офіцерів КНДР Фото: evocation.info

Українське командування поки що не підтверджувало, що в Курській області могли загинути чотири північнокорейських офіцери.

КНДР і РФ — що відбувається під Курськом

Зазначимо, у жовтні-листопаді 2024 року з'явились перші повідомлення ГУР та західних розвідок про появу військових КНДР в Курській області. Орієнтовна кількість нових бійців — близько 10 тис. ос. Також спецслужби розповіли про мінімум одного топофіцера, який супроводжував солдатів — заступника начальник штабу армії КНДР Кім Йон Бока. Потім з'явилась розповідь українських військових, які сказали закордонним ЗМІ про удар по бункеру під Курськом, в якому могли загинути кілька північнокорейських офіцерів.

В грудні та січні у мережі показали відеопідтвердження наявності військових КНДР в Курській області. Бійці ЗСУ демонстрували кадри атак, в яких видно солдатів, що ідуть шеренгою і не знають, що робити, коли з'являються FPV-дрони. Згодом президент Зеленський підтвердив, що вдалось захопити в полон кількох солдатів, яких прислав лідер КНДР Кім Чен Ин. При цьому видання Daily Mail написало, що ці солдати схильні вчиняти самогубство, оскільки бояться наслідків для родин, які залишили вдома.

Нагадуємо, 7 січня видання Forbes розповіло, що дало можливість ЗСУ почати новий наступ під Курськом.