В январе в Курской области погибла группа офицеров КНДР: что известно (документы)

В документах погибших военных КНДР указаны фальшивые имена и номера паспортов, отсутствуют фотографии, рассказали волонтеры-расследователи. Документы обнаружили после одного из боев в Курской области.

Related video

Подразделения, которые лидер КНДР Ким Чен Ын направил РФ, могли потерять минимум четырех офицеров в боях в Курской области. Об этом свидетельствуют особенности военных документов, которые отыскали в одежде граждан, найденных на поле боя. О деталях находок и о том, как Кремль скрывает личности северокорейских военных, рассказали в Telegram-канале волонтерского проекта по поиску коллаборантов и предателей Evocation.info.

В заметке, появившейся днем 7 января, говорится о документах, с которыми ознакомились участники волонтерского проекта. Происхождение информации не указывается. На фото видно четыре темно-зеленых "книжечки" под названием "Удостоверение личности военнослужащего". Документы обнаружили в одежде военных КНДР, которые в течение семи январских дней погибли в Курской области. При этом отмечается, что такой тип удостоверения россияне обычно выдают офицерам и прапорщикам. Таким образом, подытоживается в заметке, "с начала года под Курском погибло минимум четыре северокорейских офицера".

КНДР и РФ — военные удостоверения офицеров КНДР Фото: evocation.info

Также есть фотография внутренней части удостоверений. Видим, что в документ не вклеено фото владельца, есть дата рождения, номер паспорта, имя. Указано, что людей приписали к 55-й мотострелковой бригаде ВС РФ (в/ч 55115): стоит печать подразделения. Имена принадлежат несуществующим людям, отметили в Evocation.info.

КНДР и РФ — фальшивые имена и номера паспортов офицеров КНДР Фото: evocation.info

Украинское командование пока не подтверждало, что в Курской области могли погибнуть четыре северокорейских офицера.

КНДР и РФ — что происходит под Курском

Отметим, в октябре-ноябре 2024 года появились первые сообщения ГУР и западных разведок о появлении военных КНДР в Курской области. Ориентировочное количество новых бойцов — около 10 тыс. человек. Также спецслужбы рассказали о минимум одном топофицере, который сопровождал солдат — заместителе начальника штаба армии КНДР Ким Йон Бока. Затем появился рассказ украинских военных, сказавших зарубежным СМИ об ударе по бункеру под Курском, в котором могли погибнуть несколько северокорейских офицеров.

В декабре и январе в сети показали видеоподтверждение наличия военных КНДР в Курской области. Бойцы ВСУ демонстрировали кадры атак, в которых видно солдат, идущих шеренгой и не знающих, что делать, когда появляются FPV-дроны. Позже президент Зеленский подтвердил, что удалось захватить в плен нескольких солдат, которых прислал лидер КНДР Ким Чен Ын. Издание Daily Mail написало, что эти солдаты склонны совершать самоубийство, поскольку боятся последствий для семей, которые оставили дома.

Напоминаем, 7 января издание Forbes рассказало, что дало возможность ВСУ начать новое наступление под Курском.