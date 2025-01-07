За две недели до инаугурации Трампа: КНДР успешно испытала новую баллистическую ракету, — СМИ

По данным СМИ, ракета пролетела около 1500 км со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука. Она достигла высоты почти в 100 км, после чего снизилась до 42,5 км и приземлилась на цель у восточного побережья.

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В понедельник, 6 января, Северная Корея успешно испытала новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности (IRBM). Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за тестированием, заявив о намерении ускорить развитие ядерного и ракетного потенциала государства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на агентство KCNA.

Первый запуск ракеты был 5 ноября. Он совпал с визитом в Южную Корею госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время визита он подчеркнул важность двустороннего и трехстороннего сотрудничества с Японией для противодействия растущим военным угрозам со стороны Пхеньяна.

Испытание произошло за две недели до возвращения на пост президента США Дональда Трампа, который во время своего первого срока проводил беспрецедентные саммиты с Кимом, подчеркивая их личные отношения, отмечают журналисты.

Согласно сообщению KCNA, ракета была запущена из окрестностей Пхеньяна, пролетела примерно 1500 км на скорости, в 12 раз превышающей скорость звука, достигнув высоты почти 100 км. Затем ракета сошла на "вторую высоту" в 42,5 км, совершила маневр и точно приземлилась на цель у восточного побережья.

Однако военные Южной Кореи поставили под сомнение эти данные, считая, что расстояние полета было около 1100 км и не зафиксировано "второго пика". Они отметили, что подобная характеристика могла бы свидетельствовать о способности ракеты менять курс и поддерживать высоту, а не придерживаться обычной баллистической траектории.

KCNA также сообщило об использовании новых композитных материалов из углеродного волокна в двигателе ракеты. Эти материалы легче и прочнее алюминия, но сложнее в производстве. Согласно заявлениям Пхеньяна, ракета способна "эффективно преодолевать любые плотные оборонительные барьеры и наносить серьезный военный удар".

Ким Чен Ын назвал ракету мощным оружием против угроз безопасности со стороны враждебных сил и меняющейся региональной среды.

"Разработка нового типа гиперзвуковых ракет направлена на постоянное совершенствование ядерного сдерживания нашей страны", — заявил лидер КНДР, согласно KCNA.

Южная Корея и госсекретарь Блинкен осудили запуск. Они также выразили обеспокоенность из-за углубления сотрудничества Пхеньяна с Москвой, включая незаконные разработки в сфере космоса и спутниковых технологий.

Эксперты отмечают, что последний запуск может быть продолжением испытаний прошлого года, когда Северная Корея представила новую твердотопливную ракету с гиперзвуковым боевым блоком, способным маневрировать и уклоняться от противоракетной обороны.

Напомним, 30 декабря обозреватели Army Recognition сообщили, что КНДР начала строительство фрегата нового класса водоизмещением 3000 тонн.