За два тижні до інавгурації Трампа: КНДР успішно випробувала нову балістичну ракету, — ЗМІ

За даними ЗМІ, ракета пролетіла близько 1500 км зі швидкістю, що у 12 разів перевищує швидкість звуку. Вона досягла висоти майже в 100 км, після чого знизилася до 42,5 км і приземлилася на ціль біля східного узбережжя.

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У понеділок, 6 січня, Північна Корея успішно випробувала нову гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності (IRBM). Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за тестуванням, заявивши про намір прискорити розвиток ядерного та ракетного потенціалу держави. Про це пише Reuters з посиланням на агентство KCNA.

Перший запуск ракети був 5 листопада. Він збігся з візитом до Південної Кореї держсекретаря США Ентоні Блінкена. Під час візиту він наголосив на важливості двосторонньої та тристоронньої співпраці із Японією для протидії зростаючим військовим загрозам з боку Пхеньяна.

Випробування відбулося за два тижні до повернення на посаду президента США Дональда Трампа, який під час свого першого терміну проводив безпрецедентні саміти з Кімом, підкреслюючи їхні особисті відносини, зазначають журналісти.

Згідно з повідомленням KCNA, ракета була запущена з околиць Пхеньяна, пролетіла приблизно 1500 км на швидкості, що у 12 разів перевищує швидкість звуку, досягнувши висоти майже 100 км. Потім ракета зійшла на "другу висоту" у 42,5 км, здійснила маневр і точно приземлилася на ціль біля східного узбережжя.

Однак військові Південної Кореї поставили під сумнів ці дані, вважаючи, що відстань польоту була близько 1100 км і не зафіксовано "другого піку". Вони зазначили, що подібна характеристика могла б свідчити про здатність ракети змінювати курс і підтримувати висоту, а не дотримуватися звичайної балістичної траєкторії.

KCNA також повідомило про використання нових композитних матеріалів із вуглецевого волокна у двигуні ракети. Ці матеріали є легшими та міцнішими за алюміній, але складні у виробництві. Згідно із заявами Пхеньяна, ракета здатна "ефективно долати будь-які щільні оборонні бар'єри та завдавати серйозного військового удару".

Кім Чен Ин назвав ракету потужною зброєю проти загроз безпеці з боку ворожих сил та регіонального середовища, що змінюється.

"Розробка нового типу гіперзвукових ракет спрямована на постійне вдосконалення ядерного стримування нашої країни", — заявив лідер КНДР, згідно з KCNA.

Південна Корея та держсекретар Блінкен засудили запуск. Вони також висловили занепокоєння через поглиблення співпраці Пхеньяна з Москвою, включно з незаконними розробками у сфері космосу та супутникових технологій.

Експерти зазначають, що останній запуск може бути продовженням випробувань минулого року, коли Північна Корея представила нову твердопаливну ракету з гіперзвуковим бойовим блоком, здатним маневрувати та ухилятися від протиракетної оборони.

Нагадаємо, 30 грудня оглядачі Army Recognition повідомили, що КНДР розпочала будівництво фрегата нового класу водотоннажністю 3000 тонн.