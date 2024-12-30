Схожий на російські фрегати: у КНДР будують гігантський корабель водотоннажністю 3000 тонн (фото)

За інформацією західних оглядачів, новий корабель може стати першим північнокорейським фрегатом із системами вертикального запуску — це дасть змогу оснащувати його сучасними протикорабельними і балістичними ракетами.

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30 грудня стало відомо, що Північна Корея розпочала будівництво фрегата нового класу водотоннажністю 3000 тонн. Це значно перевищує розміри наявних фрегатів класу Amlok (1500 тонн) і, можливо, свідчить про новий етап розвитку військово-морських можливостей країни. Про це повідомили оглядачі Army Recognition.

На фотографіях, опублікованих державними ЗМІ КНДР, лідер країни Кім Чен Ин оглядає фрегат, що будується. Хоча точної дати та місця зйомки не вказано, масштаб корабля значно перевершує раніше відомі проєкти.

Кім Чен Ин оглядає споруджуваний фрегат Фото: Відкриті джерела

Підозра на російську підтримку

Експерти припускають, що новий корабель може стати першим північнокорейським фрегатом із системами вертикального запуску (VLS), що дасть змогу оснащувати його сучасними протикорабельними і балістичними ракетами. Також було зазначено схожість дизайну корабля з російськими фрегатами класу "Адмірал Григорович", водотоннажність якого становить близько 3600 тонн.

Ймовірне технологічне співробітництво між Росією і КНДР може свідчити про посилення військових зв'язків між Москвою і Пхеньяном останніми роками, особливо на тлі ізоляції обох країн міжнародними санкціями, що відкриває можливості для обміну технологіями й зміцнення військово-технічного партнерства.

Новий бойовий корабель КНДР Фото: Відкриті джерела

Новий бойовий корабель КНДР Фото: Відкриті джерела

Місце будівництва та стратегічні цілі

На думку аналітиків, будівництво фрегата може вестися на корабельні Нампо в провінції Південний Пхенан. Цей об'єкт раніше відвідував Кім Чен Ин, наголошуючи на важливості військово-морської потужності в п'ятирічному плані модернізації збройних сил КНДР.

Так у вересні минулого року, під час церемонії спуску на воду субмарини "Герой Кім Кун Ок", північнокорейський лідер заявив про необхідність прискореного розвитку як надводних кораблів, так і підводних човнів.

Також оглядачі підкреслили, що якщо фрегат буде оснащений системами VLS, це стане значним кроком у нарощуванні ударного потенціалу КНДР. Такі системи дають змогу запускати ракети великої дальності, що істотно збільшує радіус дії флоту Північної Кореї та ускладнює завдання протиракетної оборони сусідніх країн. Такий розвиток подій посилює напруженість у регіоні, особливо у світлі нещодавнього зростання військово-морських витрат Південної Кореї та Японії.

Західні аналітики висловлюють тривогу через можливу передачу технологій між Росією та КНДР. Для Москви ця співпраця може стати способом посилити свій вплив в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а для Пхеньяна — можливістю компенсувати технологічне відставання.

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Раніше повідомлялося, що на північнокорейській корабельні в Нампхо, імовірно, будують підводний човен, який буде оснащений балістичними ракетами. Західні спостерігачі вважають, що про це свідчать повідомлення про співпрацю Пхеньяна і Москви в галузі атомних субмарин.