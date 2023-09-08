Ядерна загроза півночі: у КНДР спустили на воду новий підводний човен (фото)

Субмарина "Герой Кім Гун Ок" з тактичною ядерною зброєю увійде до складу підводного дивізіону при Східноморському флоті ВМС КНДР.

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Військовий флот КНДР поповнився новим підводним човном із тактичною ядерною зброєю. Субмарина "Герой Кім Гун Ок" була урочисто спущена на воду 6 вересня, повідомляє пропагандистське видання Голос Кореї.

У публікації зазначено, що введення в дію військово-морського флоту нового підводного човна приурочено до 75-річчя Північної Кореї й ознаменувало собою "відкриття нової сторінки... у зміцненні сил ядерного стримування держави в якісному і кількісному відношенні".

На церемонії були присутні генсек Трудової партії Кореї Кім Чен Ин, маршали Лі Пхен Чхоль і Пак Чон Чхон, адмірал Кім Мен Сік, глава уряду КНДР Кім Ток Хун, а також представники командування Військово-морських сил Корейської народної армії.

Також зазначається, що підводний човен "Герой Кім Гун Ок" увійде до складу підводного дивізіону при Східноморському флоті ВМС Корейської народної армії. Під час церемонії Кім Чен Ин заявив, що спуск на воду субмарини свідчить про значний прогрес у розвитку північнокорейської суднобудівної промисловості. За його словами, в КНДР безперервно працюють над модернізацією підводного і надводного флоту.

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Пропагандисти наголосили, що новий підводний човен із тактичною ядерною зброєю "виконає своє бойове завдання як один з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил" Північної Кореї.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 6 вересня заявив, що між Москвою і Пхеньяном тривають переговори про постачання озброєння. На думку американського чиновника, постачання в Росію північнокорейської зброї може призвести до того, що Пхеньян "заплатить за це ціну в міжнародному співтоваристві".