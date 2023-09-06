"Заплатить за це": США пригрозили КНДР через постачання зброї РФ

У Білому домі заявили, що військова допомога Росії, зокрема передача російським військам зброї для війни в Україні, може погано позначитися на КНДР.

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Між Російською Федерацією та Північною Кореєю тривають переговори про постачання зброї. Про це пише Reuters 6 вересня, посилаючись на заяву радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

Джейк Салліван сказав, що постачання озброєнь до РФ може погано вплинути на КНДР. За словами американського чиновника, Пхеньян "заплатить за це ціну в міжнародній спільноті".

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Радник вважає, що Кім Чен Ин розраховує на продовження переговорів із російською стороною щодо зброї. Чиновник також вважає, що це можуть бути контакти на рівні лідерів і "можливо, навіть особисто".

"Ми продовжимо закликати Північну Корею дотримуватися своїх публічних зобов'язань не постачати в Росію зброю, яка в кінцевому підсумку призведе до загибелі українців", — заявив Салліван.

Як зазначають експерти, у міру ізоляції РФ, у Кремлі дедалі більше починають цінувати свої стосунки з Північною Кореєю, однак спілкування між Москвою і Пхеньяном не завжди було таким тісним.

"Так само як ви можете відрізнити людину за її друзями, ви можете відрізнити країну за компанією, яку вона підтримує. У випадку з Росією ця компанія тепер складається в основному з інших держав-ізгоїв", — констатував старший консультант програми "Росія і Євразія" аналітичного центру Chatham Hous Кейр Джайлс.

Нагадаємо, за даними The New York Times від 4 вересня, Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ, щоб зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним для обговорення поставок до РФ великих обсягів озброєнь.

Раніше, 31 серпня, прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер підтвердив, що Північна Корея передавала наприкінці 2022 року бійцям ПВК "Вагнер" ракети і снаряди. Він зазначив, що РФ намагається забезпечити свої сили озброєнням, співпрацюючи з "режимами-ізгоями".