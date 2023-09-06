"Заплатит за это": США пригрозили КНДР из-за поставок оружия РФ

В Белом доме заявили, что военная помощь России, в частности передача российским войскам оружия для войны в Украине, может плохо отразиться на КНДР.

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Между Российской Федерацией и Северной Кореей продолжаются переговоры о поставках оружия. Об этом пишет Reuters 6 сентября, ссылаясь на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Джейк Салливан сказал, что поставки вооружений в РФ могут плохо повлиять на КНДР. По словам американского чиновника, Пхеньян "заплатит за это цену в международном сообществе".

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Советник считает, что Ким Чен Ын рассчитывает на продолжение переговоров с российской стороной касательно оружия. Чиновник также полагает, что это могут быть контакты на уровне лидеров и "возможно, даже лично".

"Мы продолжим призывать Северную Корею соблюдать свои публичные обязательства не поставлять в Россию оружие, которое в конечном итоге приведет к гибели украинцев", — заявил Салливан.

Как отмечают эксперты, по мере изоляции РФ, в Кремле все больше начинают ценить свои отношения с Северной Кореей, однако общение между Москвой и Пхеньяном не всегда было такими тесным.

"Так же, как вы можете отличить человека по его друзьям, вы можете отличить страну по компании, которую она поддерживает. В случае с Россией эта компания теперь состоит в основном из других государств-изгоев", — констатировал старший консультант программы "Россия и Евразия" аналитического центра Chatham Hous Кейр Джайлс.

Напомним, по данным The New York Times от 4 сентября, Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным для обсуждения поставок в РФ больших объемов вооружений.

Ранее, 31 августа, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что Северная Корея передавала в конце 2022 года бойцам ЧВК "Вагнер" ракеты и снаряды. Он отметил, что РФ пытается обеспечить свои силы вооружением, сотрудничая с "режимами-изгоями".