РФ предложила Китаю и Северной Корее провести совместные военно-морские учения, — СМИ

В Южной Корее сообщили, что такие действия будут ответом на совместные военные учения Южной Кореи и США под названием "Щит свободы Ульчи", которые проводились с 21 по 31 августа.

Related video

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил лидеру КНДР Чим Чен Ыну провести трехсторонние военные морские учения вместе с Китаем. Об этом заявил директор Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ким Ке Хен, пишет Yonhap News Agency.

Сообщается, что Шойгу посещал КНДР еще с 25 по 27 июля.

Как заявил представитель правящей партии "Народная власть" Ю Сан Бом, эти действия будут ответом на совместные военные учения Южной Кореи и США под названием "Щит свободы Ульчи", которые проводились с 21 по 31 августа.

Издание пишет, что разведка Южной Кореи подтвердила 2 запуска Северной Кореей баллистических ракет малой дальности на прошлой неделе. Однако удачным оказался только один запуск. Хотя в Пхеньяне говорили об обратном.

Напомним, что в конце июля западные эксперты оценили поездку Шойгу в Северную Корею. Москва и Пхеньян преследуют собственные стратегические цели. Для режима Ким Чен Ына важна политическая поддержка со стороны ядерных держав и членов Совбеза ООН, а для РФ открывается перспектива поставок недостающего вооружения и боеприпасов.

Также журналисты писали, что Ким Чен Ын похвастался Шойгу запрещенными ООН баллистическими ракетами. Так, баллистические ракеты с ядерными боеголовками запрещены резолюциями Совета безопасности ООН, которые поддержали РФ и Китай.